数据显示去年下半年欧元假钞大增

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福1月13日 - 欧洲央行周一表示，去年下半年被禁止流通的欧元假钞数量较上半年增加11.4%，达到35.3万张。
这是自2010年年底以来的最高水平，不过在流通的欧元数量达150亿张，欧元假钞比例依然很小。
欧洲央行周一发布新版10欧元钞票，称这将有助于其防范制假钞者。
20欧和50欧的钞票依然是假钞制造者的最爱，占全部假钞的逾四分之三。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。