（更正）欧元跌至近四个月低点 因塞浦路斯不确定性

(更正：因译文有误，正文第四段“如果议会”改为“如果决策者”，第七段“关键支撑位约1.2780美元”改为“关键支撑位约1.2870美元”)

* 塞浦路斯议会否决征收储蓄税的提议

* 欧元短期料进一步下滑

* 美元和日圆受避险需求带动上涨

路透纽约3月19日 - 欧元兑美元周二跌至近四个月低点，且看来势将扩大跌幅，因塞浦路斯的不确定性令市场再度担心欧元前景。

塞浦路斯议会以压倒性多数否决了向银行储蓄征税，作为获得欧洲救助的条件，打乱了救助该国的进程。

欧元受该消息影响缩减跌幅，但走势受限，因市场仍担心是否塞浦路斯将能获得所需的救助避免违约。

“潘多拉的盒子仍敞开，”渣打银行高级汇市策略师Mike Moran表示，“如果决策者最初就认为原先建议的向储户大幅征税没问题，那么人们就不知道后备方案是怎么样的了。”

“除非快速解决问题，否则对欧元前景不利，二线公债收益率也将承压。”他表示。

议会否决该建议令塞浦路斯处于金融崩溃的边缘。投票前欧盟国家就已表示将扣住100亿欧元救援贷款，除非塞浦路斯的储户分担救援成本。

根据路透数据，欧元兑美元低见1.2843美元，为11月22日来最低，之前跌穿关键支撑位约1.2870美元，这是200日移动均线切入位。纽约尾盘，欧元兑美元跌0.5%，报1.2894美元。

塞浦路斯议会投票后，欧洲央行表示同国际货币基金组织(IMF)和欧盟伙伴接洽，并仍决心在现有的规限下提供流动性。之后欧元缩减跌幅。

周末塞浦路斯宣布史无前例的向公民储蓄征税计划，引发市场担心银行遭挤兑，并引发市场臆测西班牙和意大利等规模更大的欧洲国家一旦需要金援，就可能效仿。

高盛在给客户的报告中表示，欧元的空头仓位尚未到过度的程度，隐含波动性仍远低于之前受压阶段的水准，显示欧元/美元跌至1.25美元或更低“完全有可能”。

但高盛也表示，对欧元中期前景仍持乐观态度，称塞浦路斯危机将为建立欧元多头仓位提供一个进入点。

“相对整体欧元区而言，塞浦路斯非常小，”高盛称，“从许多方面来看，这令塞浦路斯只是个特例，同之前救助其他欧元区国家相比，其危机蔓延的风险要小。”

一些策略师表示，市场仍受到欧洲央行承诺在必要时不设限的购买公债，以扶助稳定金融市场鼓舞。

欧元兑英镑跌0.5%，报0.8538英镑，此前触及五周低点。欧元兑瑞郎跌0.4%，报1.2211瑞郎。

欧元区的不确定性令美元和日圆得益，美元和日圆通常被视为避险货币。

美元指数.DXY升0.3%，报82.911，离上周四触及的七个月高位83.166不远。

欧元兑日圆跌0.6%，报122.57日圆，美元兑日圆跌0.2%，报95.07日圆。

分析师表示，日圆易受周三将上任的日本央行新总裁黑田东彦的讲话影响。市场对黑田东彦将实施积极宽松货币政策的期望值很高。

投资人焦点也将转向美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三结束两日货币政策会议后的声明。市场预计美联储将维持每月购买850亿美元抵押贷款支持债券(MBS)和公债的计划。

今日 上日 当日 今年以 2012年

来

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2881 1.2954 -0.56 -2.37 1.3194

美元/日圆 95.13 95.20 -0.07 +9.67 86.74

欧元/日圆 122.58 123.33 -0.61 +7.10 114.45

美元/瑞郎 0.9467 0.9460 +0.07 +3.41 0.9155

英镑/美元 1.5097 1.5104 -0.05 -7.10 1.6251

美元/加元 1.0266 1.0219 +0.46 +3.48 0.9921

澳元/美元 1.0364 1.0401 -0.36 -0.28 1.0393

欧元/瑞郎 1.2197 1.2255 -0.47 +1.01 1.2075

欧元/英镑 0.8528 0.8578 -0.58 +5.10 0.8114

新西兰元/ 0.8244 0.8264 -0.24 -0.47 0.8283

美元

美元/挪威 5.8340 5.7825 +0.89 +4.87 5.5630

克朗

欧元/挪威 7.5145 7.4952 +0.26 +2.37 7.3403

克朗

美元/瑞典 6.4638 6.4316 +0.50 -0.54 6.4986

克朗

欧元/瑞典 8.3285 8.3331 -0.06 -2.91 8.5777

克朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，

当日涨跌幅亦以此为基准计算。

(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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