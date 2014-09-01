《热点透视》欧元跌个没完 瑞士和瑞典央行也只能步欧央行后尘

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik

路透伦敦8月29日 - 既然无力回天，那也只能推波助澜。随着欧元跌跌不休，识时务者为俊杰这句老话注定要和瑞士和瑞典央行扯上关系。

欧元区经济活动如此疲弱，通胀如此之低，投资者预期货币政策会进一步放宽。欧洲央行总裁德拉吉上周末证实，他也认同这一观点。因此欧元下跌。这对德拉吉而言是好消息，因为欧元贬值有助于出口，同时还能推高进口物价。

但货币的贬值只能是与其它货币相对而言。瑞士和瑞典央行现在的日子也不好过。和欧洲央行一样，他们力图避免通缩，更愿意自己的货币贬值。很不幸，情况恰恰相反。

瑞士央行于2011年明确瑞郎兑欧元的高限为1.20，目前实际汇率与高限的距离为一年半来最近。瑞典央行在7月以大于预期的幅度降息，利率降至0.25%，瑞典克朗兑欧元随之大跌，但那时以来的失地现已差不多完全收复。

诚然，瑞典央行仍有降息至零的空间。瑞士央行也可以再度在外汇市场抛售瑞郎，以巩固汇率上限。若在平日里，无论哪种措施都可算得上非常规。但现在，说不定还会需要更加激进的手段，因为欧元看起来会在很长一段时间里保持疲弱。

欧洲央行6月成为首家将政策利率调降至零以下的主要央行。瑞士和瑞典央行也没有理由不紧随其后。他们甚至可能步子迈得更大，并采取量化宽松政策。虽然瑞士政府公债规模有限，瑞士央行可以购买外币计价债券，就像学者Jeffrey Frankel建议欧洲央行做的那样。

这些都将是非同寻常的举措。然而不管大央行往哪里走，小央行有时也只有跟着走的份。(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)

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