希腊公投后欧元大跌 但在财长辞职后脱离低点

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约7月6日 - 欧元周一全面下挫，但脱离日低，之前希腊民众投票反对债务援助协议附带的条件。
不过，希腊财政部长瓦鲁法基斯的辞职对希腊而言是积极的消息，消除了希腊同债权人达成协议路途上一块“坚硬的绊脚石”。FX.com董事总经理Dennis de Jong表示。分析师称，瓦鲁法基斯的辞职是欧元反弹的部分诱因。
国际货币基金组织(IMF)表示，正密切关注希腊的局势，准备在有要求时施以援手。这也在一定程度上安抚了市场情绪。
在希腊公投结果公布后，欧元兑美元一度跌穿1.10美元，至一周低点，兑日圆跌至六周低点。澳元以及新兴市场货币等较高收益资产也出现抛售。
不过在伦敦和纽约汇市，欧元已经开始回稳。
“我们一直紧盯着的最坏情况，特别是希腊退出欧元区，暂时也没能对欧元造成多少伤害，而最好的情况，即磋商后达成和解，也不是买入欧元的很好理由，尤其是因难以达成长期可靠的协议。”德意志银行汇市策略部门全球主管Alan Ruskin称。
不过“反对”的公投结果将希腊置于从未有过的境地，银行业可能崩溃，希腊可能被迫退出欧元区。如果没有欧洲央行增加紧急金援，希腊的银行可能在几天内就弹尽粮绝。
纽约尾盘，欧元兑美元EUR=跌0.6%，报1.1044美元，之前触及一周最低的1.0970美元。欧元兑日圆EURJPY=跌0.7%，报135.22日圆。
欧元兑英镑EURGBP=也跌0.6%，报0.7078英镑。
欧元兑瑞郎EURCHF=跌0.2%，至1.0414瑞郎。尽管希腊公投反对救助协议，但欧元兑瑞郎稍早表现出韧性，引发交易员盛传瑞士央行再度入市干预。
瑞士央行上周证实已进行干预以阻升瑞郎，今日照例拒绝评论相关臆测。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1055 1.1112 -0.51 -8.61 1.2097
美元/日圆 JPY= 122.55 122.80 -0.20 +2.40 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 135.44 136.41 -0.71 -6.44 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9425 0.9404 +0.22 -5.19 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5601 1.5568 +0.21 +0.18 1.5573
美元/加元 CAD= 1.2651 1.2572 +0.63 +8.89 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7495 0.7508 -0.17 -8.24 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0418 1.0445 -0.26 -13.37 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7088 0.7134 -0.64 -8.60 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.6686 0.6693 -0.10 -14.25 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 8.0721 7.9776 +1.18 +8.03 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.9251 8.8741 +0.57 -1.26 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.4586 8.4514 +0.09 +8.51 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3555 9.4064 -0.54 -1.20 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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