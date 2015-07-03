调查：欧元未来一年走势系于美联储政策行动 而非希腊问题

路透7月2日 - 路透月度汇率调查显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)的升息速度和时间，未来一年仍是牵动欧元的主要因素，而希腊情势的影响则没那么大。

希腊周二对国际货币基金组织(OMF)违约，总理齐普拉斯还呼吁民众在7月5日公投时反对国际纾困协议。该国面临丧失欧元区成员国地位的风险。

路透周四公布的调查显示，欧元在7月结束时，仍将接近1.10美元左右的当前水平。欧元兑美元今年以来跌幅超过8%。逾60位分析师参与了这次调查。

这表明欧元已消化了希腊问题的不确定性。确实，46位分析师中有40位表示，希腊局势的最新动态并未改变他们对欧元未来一年走势的预估。

但有鉴于美联储料在9月升息以及欧洲央行每月买进600亿欧元债券，预计欧元六个月后将下跌约5%至1.05美元，一年后在该水准附近。

“希腊公投近期将是新闻焦点。但我们相信，相比希腊风险，货币政策分化对欧元的影响更大。”美银美林外汇及利率分析师David Woo说。

“在这种情况下，对欧元而言，美联储首次升息时间--我们认为是9月，以及欧洲央行的基调，比希腊问题更加重要。

尽管欧元未来一年料下跌，但最新预测的贬值幅度较一个月前温和，预计欧元达到平价甚至更低的分析师数量较前几个月减少。

这主要是因为分析师预计未来美元升势将得到更多考量。过去几周投机客对美元或欧元的押注都没有太大变化。

过去一年美元涨势几乎没有停顿，因预期美联储今年将升息。

不过美元升势促使美联储安抚市场，称升息步伐将以缓慢渐进的方式进行。

与美联储相似，英国央行料在明年初升息。

英镑兑美元一个月后料在当前水平1.56美元附近，六个月后在1.52美元，12个月后为1.51美元，较6月预测略高。

美元升势也可能打压日圆兑美元六个月后略跌至126日圆，一年后至127日圆。这与六月调查基本一致，但低于周四价格123.45日圆。(完)

(编译 李婷仪/王丽鑫；审校 张涛/许娜)

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