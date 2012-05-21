欧洲金融问题威胁全球经济 市场相互依存程度甚高

* IMF称,全球扩散风险上升,市场相互依存程度超过2008年

* 西班牙银行问题和希腊可能退出欧元区威胁全球经济

* 欧盟领导人考虑增长协议,作为财政协议的补充

* 5月主要经济体PMI数据料呈现脆弱性

路透华盛顿5月20日电---全球领导人日益担忧欧洲金融问题给全球经济带来冲击波的可能性,目前发达经济体能够予以还击的资源极为有限.

昨天的担忧是希腊恐将离开欧元区.目前已演变成更广泛的忧虑,即西班牙银行业累积的大量不良贷款正侵蚀市场对欧洲金融体系的信心,并可能导致欧元瓦解.

令他们感到不安的是国际货币基金组织(IMF)发表的最新研究报告称,发达经济体和新兴经济体之间的相互联系已变得非常紧密,以至于来自某个地区的冲击恐将波及全世界,影响程度甚至比2008年雷曼兄弟倒台时更深远.

全球经济成长依然疲弱,发达国家的债务水平高企,若爆发新的危机,即便发达经济体政府拥有一些缓解冲击的财政或货币政策空间,其政策余地也极为有限.

"全世界的相互依存程度超过以往任何时候,"国际货币基金组织副总裁朱民上周在会议上谈及IMF研究报告时表示.

全球供应链让公司能以较低成本从世界各地的工厂采购物品,但也意味着,来自某个大陆的冲击会通过金融市场迅速蔓延至数十万英里之外的其他大陆.2011年发生的泰国洪灾和日本地震就是证明.

朱民表示,2003年市场的这种关联度为42%,但现在美国与亚洲之间的股市关联度为81%.同样,外部冲击对於工业生产的影响程度从30%上升到了40%.

"某一个方面发生的事情,其影响可能以前所未有的方式加以放大,"朱民表示.

八国集团(G8)领导人在刚刚过去的周末召开会议,自然是要设法促进经济成长和增强金融稳定,尤其是在欧洲,以防止欧元区危机失控.

在外交圈子内,人们愈加感觉到,西班牙举足轻重,希腊也不是孤岛,如果它们的经济崩溃,可能会造成严重後果.

"这是系统性风险,希腊危机对於他们(其它国家)的经济具有系统性影响.迄今人们还未充分意识到这点,"华盛顿布鲁金斯学会的资深研究员及国际经济事务专家Domenico Lombardi指出.

欧盟领导人周三举行餐会讨论如何刺激欧洲经济成长,届时将采取重大举措.与此同时,他们也将坚持降低政府债务负担的计划.欧洲经济第一季陷於停滞.

Lombardi表示,如果他们采取大胆措施促进经济成长,比如取消服务业的一些规定和监管,不仅会增强希腊、意大利和西班牙的竞争力,而且也会增强法国和德国的竞争力,这将是一个重大突破.他说,此举将对经济成长与就业产生长远影响,远超过目前其讨论的基础设施项目.

"目前我们正在走向一边倒的局面,即财政紧缩导致通缩,在这种情形下任何政策都难以发挥效果,"他说.

**关注经济数据**

金融信息公司Markit周四公布的三大经济体制造业和服务业成长指标,将可以衡量全球主要经济体的脆弱性.

中国4月制造业活动收缩,受其主要贸易夥伴欧洲衰退的冲击.银行贷款数据疲弱与工业生产放慢均反映出中国经济增长之下所隐藏的弱点,令投资者对其前景保持警惕.

Brown Brothers Harriman表示,中国面临倾向於下行的风险."在美国成长低迷、欧元区衰退以及主要新兴经济体放缓的环境下,中国不大可能快速反弹,"该公司在客户报告中说道.

分析师预期,欧元区5月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值将从4月终值46.7降至46.5,显示制造业和服务业活动的萎缩程度加深.

Markit亦将第一次公布美国企业活动数据.美国供应管理协会(ISM)4月制造业指数从53.4升至54.8,服务业指数从58.9降至54.6.

野村证券分析师Lewis Alexander表示,迄今为止美国经济数据显示该国经济虽然面临压力,但仍具有韧性."但欧洲忧虑升温,令金融形势趋紧,进而威胁(美国)复苏."

换言之,经济和市场的相互关联意味着我们生活在一个很小的世界.(完)

--编译 肖群英/张涛/杜明霞;审校 戴素萍/隋芬

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