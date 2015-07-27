德国对讨论创设欧元区财长一职持开放态度--明镜周刊

路透柏林7月25日 - 德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周六报导称，德国愿意讨论创设欧元区财长一事。该职位将有权制定预算并额外收税。

欧盟执委会主席贾克上个月称要对欧元区经济体实施更严格的联合掌控，手段之一就是有朝一日会设立统一的欧元区财政部。

德国财政部消息人士对该周刊表示，德国财长朔伊布勒对于把税收的“一大块金融资源”转移至单独设立的欧元区预算中持开放态度。

报导称，选择之一可能是欧元区19国将本国的部分工资税和增值税税收纳入此类欧元区预算中。

报导并指出，欧元区财长一职还可能有权对税收收取附加费用，相当于创设了一种“欧元税”。

“我们已准备好认真讨论这些问题，”该周刊援引德国财政部消息人士称。

朔伊布勒的发言人既未证实也未否认上述报导，表示单独创设此类欧元区财政架构的讨论刚刚开始。(完)

(编译 徐文焰；审校 张荻)

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