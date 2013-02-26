欧元盘中走势拉锯终场持平 伯南克为购债计划进行强力辩护

* 欧元持稳,此前曾触及七周低点

* 意大利政治僵局推升借贷成本

* 美联储主席伯南克为购债计划进行强烈辩护

* 美国楼市和信心数据反映出经济强劲

路透纽约2月26日 - 欧元兑美元及日圆周二持平,扳回早盘跌幅.美国联邦储备委员会(美联储,FED)保证购债刺激计划将持续施行,限制了持有美元的吸引力.

欧元区第三大经济体--意大利大选未有结果所引发的政治僵局料将限制欧元的短期涨势.欧元走势可能只是暂时停滞,此前欧元周二曾触及七周低点.

美联储主席伯南克在国会发表证词时极力为每月购买850亿美元公债的计划进行辩护,称其能够提振经济.

美元兑日圆尾盘上扬,扳回跌势,受美国公债收益率(殖利率)回升的扶助.意大利大选乱局周一打压美国公债收益率大幅度下跌.

"收益率对美元兑日圆确实构成了影响,助后者升高,"Forex.com资深汇率策略师Eric Viloria表示.

Viloria指出,意大利政治乱局是市场上的一个主要忧虑.意大利定于周三标售65亿欧元五年期和10年期公债,对观察投资者信心是一个关键因素.

在意大利引人注目的大选中,一个由喜剧演员领导的反对党在民调中领先,而且没有哪个党派能够确保在国会中获得绝大多数席位,致使该国股市大挫,借贷成本也上升.欧元区股市也跌至三个月低点.

任何联合政府都必须在议会两院中获得足够多数票数,才能令法案获得通过.

路透2月27日--- - "这个结果糟糕的一点在于,现在的国会'没有哪个党派取得绝对优势',即是一个分裂的政府,"DailyFX汇率分析师Christopher Vecchio表示."因此当意见不同时上下议院将共享权力;意大利就会实际上处于难以管控的僵局中."

欧元兑美元最新报1.3058美元,日内跌0.02%.欧元在伦敦早盘中触及1.3017美元,为1月7日来最弱水平.

"欧元方面,焦点是1.30美元下方的2013年低点,及意大利事件显示政界人士正回避实施财政撙节措施,"苏格兰皇家银行汇率策略师Paul Robson说."这对欧元不利.只要维持在1.31703下方,欧元将持续遭遇逢高卖出."

欧元兑日圆走势同样出现逆转,日内升0.27%,收在120.20日圆区域.欧元一直在周一触及的一个月低点118.86日圆附近交投,当时欧元录得2011年5月初以来最大单日百分比跌幅.

尽管欧元在纽约午盘反弹,但欧元一直在稳步下行.欧元兑美元从15个月高位回落,兑日圆也从近三年高位处下滑.这迅速改变了欧元在2013年伊始的走势,当时欧元大涨,因市场期待欧元区债务危机最黑暗的时刻已经过去.

**伯南克的证词**

伯南克为美联储购债刺激计划进行强力辩护,称计划带来的好处明显超过了可能带来的损失.

他也敦促立法者避免周五生效的大幅减支.他警告称,节支措施结合上此前的增税计划,会给经济复苏带来"强烈阻力".

美元兑日圆最新报91.89日圆,日内升0.10%,距离周一触及的近一个月低点90.92日圆不远.

意大利局势焦点暂时让步于美国经济数据.

12月标普/Case-Shiller 12月房价同比升幅为逾六年来最大.另一份政府数据也显示,1月新屋销售大涨,又一次显示长期不振的楼市正逐步企稳.

本月消费者信心指数政府亦超预期,美国人摆脱了对财政政策的忧虑.

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3061 1.3062 -0.01 -1.01 1.3194

美元/日圆 91.97 91.79 +0.20 +6.03 86.74

欧元/日圆 120.11 119.90 +0.18 +4.95 114.45

美元/瑞郎 0.9318 0.9322 -0.04 +1.78 0.9155

英镑/美元 1.5123 1.5160 -0.24 -6.94 1.6251

美元/加元 1.0258 1.0260 -0.02 +3.40 0.9921

澳元/美元 1.0226 1.0257 -0.30 -1.61 1.0393

欧元/瑞郎 1.2171 1.2176 -0.04 +0.80 1.2075

欧元/英镑 0.8635 0.8614 +0.24 +6.42 0.8114

新西兰元/美 0.8255 0.8329 -0.89 -0.34 0.8283

元

美元/挪威克 5.7005 5.7034 -0.05 +2.47 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.4476 7.4491 -0.02 +1.46 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.4578 6.4758 -0.28 -0.63 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.4345 8.4642 -0.35 -1.67 8.5777

朗

附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦

以此为基准计算.

(完)

(编译 梁睿雪; 审校 王洋)

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