欧元持稳 但市场警惕ECB会议後欧元可能承压

路透伦敦9月3日电---欧元周一持稳,受有关欧洲央行(ECB)本周将制定详细计划遏制债务危机的预期支撑,不过结果恐令人失望的风险以及脆弱的经济成长前景仍令欧元承压.

成长题材货币澳元兑美元和日圆均跌至六周新低,因中国经济走缓的讯号和疲弱的澳洲数据促使投资者抛售澳元.

欧元/美元报1.2569美元,较周五纽约尾盘持平,脱离上日触及的八周高点1.2638.

交易商指1.2650处有期权障碍,7月2日高位1.2681成为阻力.由於美国市场适逢假期休市,交投滞缓.

市场预期欧洲央行可能在周四的政策会议上出台购债计划,旨在压低西班牙和意大利等欧元区国家的借债成本.这种预期支撑欧元.

央行此举料降低持有欧洲资产和欧元的风险溢价,不过一些分析师称这并不能解决欧元区的根本问题.

"我们认为结果可能令人失望,虽然市场起初可能有正面反应.未来欧元仍会因为各种问题而疲软,"三菱东京日联银行外汇研究欧洲主管Derek Halpenny称.

欧洲央行本周还可能调降成长预估,从而增大未来数月降息的压力.周一公布的数据显示8月德国和法国工厂活动萎缩.

欧洲央行总裁德拉吉放弃出席周末的杰克森霍尔会议,企图化解央行内部对买债计画的分歧.

尽管央行内部看法分歧,市场人士预期德拉吉的主张终将胜出.基於这类看法,市场人士过去几周持续谨慎降低对欧元的看空程度.

根据美国金融监管机构周五公布的数据,投机客将欧元空头仓位降至4月以来最低,净空仓已较6月高峰减少逾半.

在贝南克演说後,美元兑日圆也承压.不过美元在78日圆水准存在强劲支撑,交易员称日本进口商考虑在低於该水准时买入美元.

贝南克称"严重关切"美国就业市场停滞不前的情况;但他并没有就联储下一步行动给出明确暗示.

美联储将在9月12-13日举行政策会议,交易员认为,若周五公布的美国就业报告逊於预期,将提升放宽货币政策的预期,并拖累美元.

澳元兑美元跌至近六周低点,受到中国和澳洲国内数据双双疲弱的打击.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.2593 1.2575 +0.14 -2.72 1.2945

美元/日圆 78.23 78.37 -0.18 +1.68 76.94

欧元/日圆 98.52 98.56 -0.04 -1.04 99.56

美元/瑞郎 0.9534 0.9549 -0.16 +1.69 0.9376

英镑/美元 1.5885 1.5864 +0.13 +2.25 1.5535

美元/加元 0.9856 0.9862 -0.06 -3.31 1.0193

澳元/美元 1.0243 1.0320 -0.75 +0.18 1.0225

欧元/瑞郎 1.2007 1.2007 +0.00 -1.13 1.2144

欧元/英镑 0.7925 0.7928 -0.04 -4.85 0.8329

新西兰元/美元 0.7971 0.8032 -0.76 +2.40 0.7784

美元/挪威克朗 5.8091 5.7973 +0.20 -2.80 5.9766

欧元/挪威克朗 7.3095 7.2911 +0.25 -5.54 7.7379

美元/瑞典克朗 6.6853 6.6263 +0.89 -2.94 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.4190 8.3300 +1.07 -5.55 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 吴云凌/郑茵;审校 张涛

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