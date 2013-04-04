调查：欧元预估遭调降 因欧元区基本面料将恶化

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透伦敦4月3日 - 路透调查显示，经济复苏的希望破灭，以及上月对塞浦路斯的救助，促使分析师再度调降对欧元汇价的预估。
过去几天路透访问逾60位分析师得出的预估中值显示，未来数月欧元料在当前接近1.28美元的水平左右，但再往后欧元料跌至约1.25美元。
整体上，此次调查预估结果比上月调查低了0.02美元左右，这也反映出欧元兑美元自2月初以来约6%的跌幅。
欧元区经济状况不佳是欧元料将进一步下跌的首因。周二公布的数据显示，欧元区制造业滑坡程度更加严重。
本次调查得出的欧元预估中值也是去年9月以来最低，当时对西班牙是否会马上需要银行业抒困的猜测，令欧洲金融市场动荡不安。
“我们预计欧元区基本面将进一步恶化。这一点，再加上资金外流压力，应该会使欧元保持下跌趋势。”Scotiabank首席外汇策略师Camilla Sutton表示。
当被问到塞浦路斯抒困案后，投资者最可能卖出欧元而买入哪些货币，26位回答该问题的分析师中，选择美元的有22位，选择英镑和澳元的各有七位。
“如果欧元进一步承压，那么我们预计澳元和加元等与经济增长相关的货币将会受益。”华侨银行外汇策略师Emmanuel Ng表示。
调查显示，六个月后欧元兑美元料将跌至1.27美元，一年后将跌到1.25美元。
参阅路透调查图表，请点击(link.reuters.com/hyx96t)
受访分析师对欧元前景的看空显而易见，这与商品期货交易委员会(CFTC)数据一致，后者显示交易员在3月增加了欧元空头仓位。
58位均参加了3月和4月路透汇市调查的分析师中，有31位调降欧元一年后汇价的预估，不到三分之一预计欧元一年后会高于当前近1.28美元的水平。
分析师预计欧元兑英镑未来一年将在0.85英镑附近。(完)
(编译 程琳; 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透新加坡4月6日 - 一项路透调查显示，过去两周投资者增加了对人民币、坡元和韩元的多头押注，因美元走势继续挣扎，市场对多数新兴亚币的人气高涨。
路透法兰克福4月6日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周四支持央行既有阐明的政策计划，实际上等于驳斥了市场认为欧洲央行或许考虑在结束购债之前上调利率的猜测。