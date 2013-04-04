调查：欧元预估遭调降 因欧元区基本面料将恶化

路透伦敦4月3日 - 路透调查显示，经济复苏的希望破灭，以及上月对塞浦路斯的救助，促使分析师再度调降对欧元汇价的预估。

过去几天路透访问逾60位分析师得出的预估中值显示，未来数月欧元料在当前接近1.28美元的水平左右，但再往后欧元料跌至约1.25美元。

整体上，此次调查预估结果比上月调查低了0.02美元左右，这也反映出欧元兑美元自2月初以来约6%的跌幅。

欧元区经济状况不佳是欧元料将进一步下跌的首因。周二公布的数据显示，欧元区制造业滑坡程度更加严重。

本次调查得出的欧元预估中值也是去年9月以来最低，当时对西班牙是否会马上需要银行业抒困的猜测，令欧洲金融市场动荡不安。

“我们预计欧元区基本面将进一步恶化。这一点，再加上资金外流压力，应该会使欧元保持下跌趋势。”Scotiabank首席外汇策略师Camilla Sutton表示。

当被问到塞浦路斯抒困案后，投资者最可能卖出欧元而买入哪些货币，26位回答该问题的分析师中，选择美元的有22位，选择英镑和澳元的各有七位。

“如果欧元进一步承压，那么我们预计澳元和加元等与经济增长相关的货币将会受益。”华侨银行外汇策略师Emmanuel Ng表示。

调查显示，六个月后欧元兑美元料将跌至1.27美元，一年后将跌到1.25美元。

参阅路透调查图表，请点击(link.reuters.com/hyx96t)

受访分析师对欧元前景的看空显而易见，这与商品期货交易委员会(CFTC)数据一致，后者显示交易员在3月增加了欧元空头仓位。

58位均参加了3月和4月路透汇市调查的分析师中，有31位调降欧元一年后汇价的预估，不到三分之一预计欧元一年后会高于当前近1.28美元的水平。

分析师预计欧元兑英镑未来一年将在0.85英镑附近。(完)

(编译 程琳; 审校 张涛)

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