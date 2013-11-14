焦点：外资流入欧股步伐放缓 欧元恐难招架

* 资金流入欧元区股市速度放缓恐令欧元难以招架

* 欧元区股市看似不再便宜

* 通缩风险和经济成长减缓可能影响资金流动

路透伦敦11月12日 -海外投资资金持续大举流入欧元区股市，是今年支撑欧元的一个主要因素，目前这种资金流入出现放缓迹象，恐令欧元近期容易下跌。

根据理柏数据，今年以来，单是美国投资者的欧股持仓就增长了一倍，达到约565亿美元，帮助把欧元兑美元推到两年高位。

但这股资金流动趋势似趋转变，反应最敏感的上市交易基金(ETF)本月外资流入大减。

图表：欧股ETF的美国资金流动情况(link.reuters.com/kyg64v)

诸多因素正使投资者对欧股退却，包括担心欧元区经济增长不及平均水准、认为欧股估值不再便宜以及财报季表现平平。这将使欧元主要受到欧洲央行降息措施的左右。欧洲降息之际美联储却在考虑缩减刺激，应会提升美债收益率与美元的吸引力。

“考虑到股市资金流入对欧元的表现十分重要，我们猜测，显示这些资金退潮的证据可能会加剧欧元后市的阻力，”花旗G10货币策略师Valentin Marinov说。

欧元区股票是以欧元计价，意味着想投资的外国人士必须首先买进欧元。欧洲央行(ECB)数据显示，投资者在截至8月的12个月购买了1,350亿欧元。

不过瑞银数据显示，外资上周抛售10亿美元欧元区股票，再上一周则是抛售超过20亿美元，当时欧元区通胀大幅下滑提升通缩风险。

通缩下滑促使欧洲央行降息，央行总裁德拉吉并预测低通胀会维持较长一段时间。

欧元兑美元在过去两周里下跌2.7%，周三跌至1.3450美元，但其贸易加权汇率仍接近两年高位。

该汇率亦高于两年期美债与欧债利差所预示的水平，ING称利差水平指向的欧元汇价是1.32美元，野村的类似模型则指向1.31。

这又转而说明，在贸易和投资流动的推动下，欧元比单纯基于利差因素所预测的水平高了2-3%。

相关图表：

欧美股市市盈率差距图表(link.reuters.com/feh64v)

欧美股指市盈率倍数对比(link.reuters.com/hav28s)

**估值差距消弭**

物价下降对企业而言可不是什么好消息，因为这影响到它们的定价能力。如果公司无法通过对商品和服务的定价来保护其利润率并创造收益，那么它们将推迟投资计划，这将进而损伤公司增长前景并打击经济整体需求。

除了上述忧虑，股价在经过一轮长期上涨后也已经不再便宜。这些因素正在打压投资者对该地区的兴趣，并将遏制对欧元起到支撑作用的资金流入。欧元区绩优股指数EuroSTOXX 50 .STOXX50E自2012年6月以来上涨了近50%。

“美股和欧股之间的估值差距曾是促使资金流入欧洲股市的推手，而现在这个差距已在消弭。目前，美股和欧股的估值水平已经很相似了，而在我们看来，美国增长前景似乎比欧元区更好一些。”摩根士丹利的欧洲外汇策略部主管Ian Stannard说道。

根据对标普500指数.SPX和欧元区Euro STOXX600指数.STOXXE在未来12个月的获利预估进行比较，可以看到欧元区股票的上涨已经令它们较美股的估值差距缩减到2002年以来的最低水准。浏览图表，请点选：link.reuters.com/feh64v

与此同时，欧元区绩优股指数目前交投于五年最贵水平，市盈率(本益比)约为11.2倍。相比之下，美股估值在约三年高位企稳。浏览图表，请点选：link.reuters.com/hav28s

摩根大通的分析师也在近期对欧股转为谨慎，建议投资者减持一些风险。

虽然股市走强对欧元利好，但欧元的升值已经损及很多公司的盈利。据StarMine的数据，欧元区企业第三季获利情况整体疲弱，约70%的公司未能达到预期目标，欧元汇价的上升被指是拖累公司业绩的一个重要因素。（完）

(编译 随芬/高琦 审校 李爽/张若琪)

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