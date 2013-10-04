调查：欧元涨势恐难持久 因欧元区成长前景仍较疲弱

* 一旦美国政治僵局化解，欧元/美元料将下滑

* 欧元区疲弱成长前景料将抑制欧元

* 欧元料将在未来一年中逐步下跌至1.27美元左右

路透伦敦10月3日 - 路透调查显示，一旦美国最近的政治僵局化解，欧元兑美元将丧失近期的上涨动能，因欧元区成长前景尽管好转，但相较之下仍然疲弱得多。

路透本周访问外汇分析师的最新调查显示，分析师对于欧元在未来一个月、三个月、六个月、12个月的预估汇价均比9月调查时小幅上升，反映出欧元近期的涨势，不过整体轨迹仍然向下。

虽然美国共和党内斗以及调高举债上限争议让金融市场不安，但是大多数人相信美国债务违约这场灾难将会在最后关头获得解决。

分析师预计欧元未来一个月、六个月及一年的汇价分别为1.35、1.30和1.27美元。

受访分析师的预估值分布区间很广，从1.10一直到1.40，但与上月调查时相同。

欧元兑美元周四报1.36左右。

本次分析师预估并未因意大利的近期政治纷扰而有明显改变。

路透上周的另外一项调查显示，多数分析师预计，欧洲央行可能在年底前重启长期再融资操作。这料将给欧元带来压力。(完)

(编译 李婷仪 审校 石冠兰)

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