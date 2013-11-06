欧元走强 因德国数据强劲使欧央行降息机率降低

* 欧元走强，因德国工业订单大增

* 在欧洲央行会议前，投资者对推低欧元态度谨慎

* 旧金山联储总裁威廉姆斯敦促联储在缩减刺激规模方面谨慎行事

路透纽约11月6日 -欧元周三普涨，因强于预期的德国工业订单数据确认了尽管通胀大幅回落，但欧洲央行不会在本周会议上降息的预期。

即便如此，欧元前景仍转淡，很多市场人士预期在周四的政策会议上，欧洲央行将持温和立场。

在上周显示欧元区通胀率降至近四年来最低的数据公布前，欧元升至1.38美元之上，但之后大幅回落。通胀数据引发市场臆测，欧洲央行可能在某个时点进一步放宽货币政策，但周三出炉的强劲的德国工业订单数据巩固了欧洲央行将在本周四保持政策不变的观点。

一项路透调查显示，受访的23位货币市场交易员中，只有一位预计欧洲央行将在周四降息。

“我们的基本假定是欧洲央行在周四的会议上将对通胀采取更为温和的立场，为在12月5日的会议上宣布降息和进行长期再融资操作(LTRO)做铺垫，”加拿大丰业银行的首席汇市策略师Camilla Sutton表示。

她表示，无论是11月还是12月，央行降息的风险真实存在。她还表示，欧洲央行将尽力压低欧元汇率及其对通胀产生的影响。加拿大丰业银行预计年底欧元将报1.31美元。

今日公布的数据显示，德国9月工业订单增长3.3%，远高于经济学家预期的增长0.5%。数据公布后，欧元扩大涨幅。

纽约尾盘，欧元兑美元上扬0.4%，报1.3523美元，远高于周一触及的低位1.3441美元。

美银美林的欧洲经济学家RubenSegura-Cayuela称，欧元并不存在估值过高的问题，但已接近均衡区间的上端。他说，欧元进一步走强会让欧元区吃不消。

“今年的欧元强势已经开始抵消二线国家竞争力的增长，这些国家通过近几年痛苦调整才换来了竞争力的增强，”Segura-Cayuela表示。

年内迄今欧元累积上扬2.5%，可能录得2007年以来的最大年度涨幅。

周三公布的另一项数据显示，10月欧元区民间行业增长放缓的幅度小于之前的预估。

**威廉姆斯的讲话令美元承压**

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二的讲话扶助欧元。威廉姆斯表示，应当等待更有力的证据表明经济增长动力十足之后，美联储再撤回大规模购债举措。他讲话后，美元承压。

但周二报告显示美国10月服务业活动提速，暗示经济受美国政府部份关门的冲击可能并不是太大，且令美联储未来几个月开始缩减刺激计划的可能性犹在。

SEB首席汇市策略师CarlHammer说，他预期，欧元/美元走势将限于介乎距离1.35美元涨跌0.01或0.02美元内。

欧元兑日圆上涨0.6%，美元兑日圆升0.2%。

英镑兑美元稍早触及一周高位，且兑欧元触及一个月高点，此前英国公布强于预期的工业生产数据。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3510 1.3474 +0.27 +2.40

1.3194

美元/日圆 98.65 98.49 +0.16 +13.73

86.74

欧元/日圆 133.29 132.71 +0.44 +16.46

114.45

美元/瑞郎 0.9122 0.9135 -0.14 -0.36

0.9155

英镑/美元 1.6079 1.6044 +0.22 -1.06

1.6251

美元/加元 1.0418 1.0452 -0.33 +5.01

0.9921

澳元/美元 0.9520 0.9504 +0.17 -8.40

1.0393

欧元/瑞郎 1.2325 1.2309 +0.13 +2.07

1.2075

欧元/英镑 0.8400 0.8393 +0.08 +3.52

0.8114

新西兰元/美 0.8375 0.8361 +0.17 +1.11

0.8283

元

美元/挪威克 5.9520 5.9874 -0.59 +6.99

5.5630

朗

欧元/挪威克 8.0440 8.0686 -0.30 +9.59

7.3403

朗

美元/瑞典克 6.4966 6.5250 -0.44 -0.03

6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.7763 8.7912 -0.17 +2.32

8.5777

朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅

亦以此为基准计算。

。(完)

(编译 母红/利棣儿；审校 徐文焰)

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