2013年欧元表现居冠 美元兑日圆创34年来最大年涨幅

花旗集团因损害房贷借款人权益而被处以2880万美元罚金
路透华盛顿1月23日 - 美国消费者金融保护局(CFPB)周一称，花旗集团的抵押贷款部门被处以2,880万美元的罚金，因其未让房贷借款人知晓可避免止赎的选项，借款人很难申请减轻负担。
* 欧元下跌，但兑美元录得年度涨幅
* 美元兑日圆将录得34年来最佳表现
路透纽约12月31日 - 欧元周二小跌，但仍将成为今年表现最佳的主要货币。美元兑日圆料将录得1979年以来最大年度涨幅。
欧元兑日圆今年上涨26%。周二欧元跌0.2%至144.89日圆，上周五创出五年高位145.67日圆。
欧元兑美元今年已经累计上涨逾4%，令许多对冲基金不解，他们曾预期欧元区经济疲弱和美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债今年能支撑美元走高。
不过，美联储本月终于宣布开始缩减购债，并将稳步减少向经济挹注的资金，这势将同日本央行明年的政策形成鲜明对比。
在对冲基金C-View担任投资总监的PaulChappell称，“我觉得市场会非常依赖数据的表现。目前来看，美国的数据似乎会比其他G7国家要好，因此美元兑其他发达国家的货币可能走强。”
他表示，欧元通常会在每年年初的头几天下跌。近期欧元区银行汇回资金巩固资本基础提振欧元。
周二，欧元兑美元跌0.2%至1.3775美元，因美国两年期公债收益率(殖利率)和德国公债收益率利差加大，增加了美元的相对吸引力。
美元兑日圆下滑0.2%至104.93，但2013年上涨21%，据路透数据，这是1979年上扬23.7%以来的最大升幅。
三井住友银行的资深分析师称，预计美元兑日圆2014年上半年会升到110日圆，年中回落到100以下，然后年底再重新测试110。
12月4日发布的路透调查显示，策略师预计欧元一年内将回落至1.27美元，而美元兑日圆将升至108.0日圆。该调查是在美联储最新一次货币政策会议前进行的，美联储在该次会议上宣布每月缩减购债100亿美元。
瑞郎兑日圆徘徊在30年高点附近，报117.90日圆。瑞郎周五曾触及1983年1月以来最高的119.17日圆。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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