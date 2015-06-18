欧元缩减由希腊救助希望带动的涨幅 美元下滑

路透纽约6月18日 - 欧元周四跳升，因希腊债务危机有望取得突破，而美元走软，因美国通胀数据令交易商愈发不确定何时美国联邦储备委员会(FED/美联储)将开始升息。

在德国时代周报报导称欧洲债权人可能延长对希腊的现有救助计划至年底后，欧元兑美元升至5月18日来最高的1.1436美元。

但在欧盟官员否认了该报导后，欧元迅速回吐升幅。欧元兑美元EUR=纽约尾盘报1.1380美元，升0.40%。

欧元兑英镑EURGBP=涨0.1%。

美元指数.DXY跌0.33%，连跌第二日，因美联储周三下调经济成长预估，且没有明确暗示何时将开始升息。

美国劳工部公布，汽油价格跳升扶助提振5月美国消费者物价指数(CPI)升0.4%，虽高于4月升幅0.1%，但不及预期。

扣除食品和能源的核心CPI仅升0.1%，为12月来最小升幅，4月为升0.3%。

“市场原本指望数据会有惊喜，但没有成真，”BK Asset Management汇市策略部门董事总经理Kathy Lien表示，“市场仍在对昨日的美联储货币政策决定感到失望。”

相比3月的预估，美联储官员小幅下调了2016年底和2017年底的利率预估，更多的政策制定者现倾向于今年仅升息一次或根本不升息。

分析师表示，整体而言，利率预估和美联储主席叶伦的讲话被解读为对通胀的立场温和，使交易商拿不准联储会在9月，还是12月开始升息。

英镑兑美元GBP=延续近期升势，周四触及七个月高位1.5930美元，周三因薪资增长数据优于预期已经攀升。纽约尾盘，英镑兑美元升0.30%，报1.5874美元。

挪威央行降息，并为9月再度降息敞开大门后，挪威克朗大跌。美元兑挪威克朗NOK=大涨1.8%，报7.79克朗。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1358 1.1335 +0.20 -6.11 1.2097

美元/日圆 JPY= 122.95 123.41 -0.37 +2.73 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 139.65 139.92 -0.19 -3.54 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9211 0.9227 -0.17 -7.34 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5879 1.5830 +0.31 +1.96 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2220 1.2223 -0.02 +5.18 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7796 0.7744 +0.67 -4.55 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0474 1.0450 +0.23 -12.91 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7156 0.7160 -0.06 -7.72 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6924 0.6981 -0.82 -11.20 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 7.7895 7.6568 +1.73 +4.25 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.8552 8.6789 +2.03 -2.04 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.1308 8.1084 +0.28 +4.30 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2363 9.1935 +0.47 -2.46 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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