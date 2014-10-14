焦点：欧元区要求法国控制支出 但敦促德国增加投资

图中为欧洲央行总部前的欧元标识雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透卢森堡10月13日 - 欧元区国家周一对法国进一步施压，要求明年控制支出。法国预算案无视欧洲预算规定，引发的分歧越来越大。

法国2015年预算计划引发的争论，考验欧元区新领导人管理公共财政的能力。而关于如何用政府资金提振欧洲经济的更广泛讨论，亦使问题变得更加复杂。

欧盟规定，欧元区国家的预算赤字不得超过国内生产总值(GDP)的3%。

“我们从法国方面听到的数字不太好，”荷兰财长迪塞尔布洛姆在卢森堡的欧元区财长会议期间对记者表示。

“这方面肯定存在疑虑，”欧元集团主席迪塞尔布洛姆说，“如果能在规则范围内为各国预算找到一个解决方案，对于欧洲是件好事...但不能在协定之外行事，”他说，他指的是欧洲预算机制。

迪塞尔布洛姆区别看待意大利的情况，称不怎么担心意大利公共财政距离欧盟目标太远。意大利也要求争取一些灵活性。

法国政府一位消息人士表示，10月15日提交给欧盟执委会的最后期限前，法国预算草案不会调整。

法国总理瓦尔斯周六表示，要由法国决定其预算，他要求欧洲伙伴国应尊重法国。

迪塞尔布洛姆表示，法国确实要制定自己的预算，但警告称，“欧洲会就此展开讨论”，并承认有国家向法国施压要求遵守规则。

法国财长萨潘暗示，法国最后可以做出一些让步，但若要对2015年预算做出重大调整，将面临政治和技术上的难题。

**呼吁德国加大投资支出**

欧元区最大的经济体德国则面临完全不同的呼声，即要求其加大投资支出。

欧盟执委会副主席卡泰宁表示：“不同的国家财政空间也不同--一些国家明显比其他国家受到的约束更多。”

“但所有成员国都可以而且应该在公共支出时把投资放在首位。”

有迹象显示，德国最近公布的疲弱经济数据可能软化了总理梅克尔反对增加公共支出的立场。保守派的梅克尔表示，其政府正在探索促进投资的方式。德国经济第二季萎缩0.2%，而且可能以更加疲弱的步伐迈向2015年。

然而德国财政部长朔伊布勒低调回应公共支出大幅增加的可能性。“我们毋须歇斯底里做得太过火。”他说。“我们的反应不该是提出浮夸的数字来作秀，而应拿出具体的项目。”

“我们需要能保持一定水平的增长，”他说。“需要更多的投资，首先是民间部门，其次是公共部门，但这未必得通过政府资金来做。也可以由民间来融资。”

欧盟领导人在10月23-24日的峰会预计将讨论增加投资的方法。

根据一份为欧元集团周一会议准备的文件，一项折衷办法是设立一支公民营资金基础建设投资基金，不过项目清单的初稿要到12月才能备妥。

欧元区增长停滞及通缩风险让全球政策制定者提高了警觉，他们担心欧元区会再度拖累全球经济。他们表示，欧元区继续坚持聚焦预算撙节并不合适。

欧盟财长们把希望寄托在欧盟执委会和欧洲投资银行的计划，盼其能创造许多项目来提振企业动能及成长潜力。

各国财长期望尽可能吸引到民间投资，并赞成欧盟执委会候任主席贾克提出的3,000亿欧元投资计划，但并没有其他的细节。(完)

(编译 王颖/李爽/张若琪 审校 张涛/张荻)

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