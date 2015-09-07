图表新闻：欧元打破与利差关联性 走势与股市反向

图为2015年11月将发行的新版欧元现钞。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透伦敦9月4日 - 鉴于美国联邦储备委员会(美联储/FED)即将升息，而欧洲央行考虑扩大经济刺激规模，按理说欧元兑美元应该下跌才是。

但实际上，一如技术图表显示，欧元/美元汇率及美债与欧债收益率差的关联度正在下降。

请浏览图表tmsnrt.rs/1EFl7iR

相反，在中国相关忧虑的带动下，欧元因市场解除高风险的利差交易而受到提振；在利差交易中，投资者卖出欧元等低收益货币，买入其他高回报资产。

因此，欧元与股市的关联度，无论是与欧洲还是全球股市，都处在逾10年来最弱水准，欧元与节节败退的股市和大宗商品等其他高风险资产呈反向走势。

自中国8月11日安排人民币贬值以来，欧元贸易加权指数已经上涨1.3%。中国此举给全球市场注入了波动性，并促使众多投资者结清利差交易。

欧元与股市及利差相关性图表：tmsnrt.rs/1EFl7iR

日圆也已经上扬，因股市下滑促使投资者寻求避险。欧元走势与避险日圆几乎亦步亦趋，一些市场人士表示欧元已经成为一种避险资产。

但是，许多分析师持怀疑态度。

“欧元上涨是因为避险资金流动吗？我们觉得不是，”荷兰银行(ABN-Amro)分析师Georgette Boele说。

“投资者过去利用欧元作为融资货币进行利差交易。”

“随着风险偏好降温，欧元上扬，原因是这些针对欧元的空头押注被出清，”她表示。

操作利差交易时，最能赚到钱的时候就是当借入的货币成本低且具流动性，而且汇价正值稳定或者逐渐走低。但在经济笼罩不确定、或者金融市场剧烈动荡时，利差交易就会受到冲击。

今年大多数时间中，欧元跌美元涨一直是最大的宏观题材之一，但这些仓位似已濒临极限，因为最近市场动荡以及对全球增长的忧心，让投资者无法笃定美联储将在今年升息。

最新路透调查显示，欧元未来一年料将仅小幅下跌，兑美元跌至平价甚至更低的机率仅有三分之一。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四虽承诺将以更多举措支持经济，但欧洲央行货币宽松对欧元的影响已经消退。

交易员称，除非市场回归平静，否则欧元将可顶住欧洲央行宽松措施的影响，并继续从风险押注平仓操作中得益。(完)

(编译 于春红/王兴亚/李婷仪 审校 郑茵/王丽鑫/白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。