焦点：卖出欧元？本来十拿九稳的押注如今让投资人灰头土脸

路透伦敦5月14日 - 市场修正了美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息时间的预期，加上德国公债大跌，协助欧元自12年低位弹升，这让押注欧元兑美元将跌向平价的投资人深感受挫。

衍生品市场汇率期权的情况表明，欧元进一步走软的倾向正在迅速消退，而一些宏观基金则在解除对欧元的空头押注。

现在就说欧元已确定反转，或许言之过早。欧元从2014年5月的1.3910美元跌至3月中的12年低位1.0457美元。但一些银行正向客户建议，要趁着欧元近期反弹时买进。

这与年初时的“卖出”建议大相迳庭。当时预测者认为，欧洲央行1兆(万亿)欧元的买债计划，即量化宽松计划，将会在数月内将欧元推低至1.00美元以下。

投机客作空欧元在4月底达到顶峰。之后，潮流逆转。

“所有预计欧元将跌至平价或下方的人都得缩手，重新进行评估，”CIBC World Markets汇率策略主管Jeremy Stretch表示。“放空欧元/作多美元愈发有挫折感。”

许多银行并未公开调整看空欧元的预测。但欧元自3月中旬触及低位后，即大涨9.3%，并站上1.14美元；欧元贸易加权指数在过去一个月则劲扬3.3%。

欧元区数据稳步好转，为欧元反弹的一大原因。反观美国第一季经济成长则令人大失所望。诸多人士即因而将美联储首度加息时点由6月推迟到年底。

在4月底全球债市大跌期间，德国及美国公债收益率差距缩窄，亦支撑欧元汇价。

在德债收益率升势较快的情况下，德国与美国10年期公债利差降至152个基点，一个月前则在182个基点。这使得欧元对追逐高收益的投资者而言更具吸引力。

4月中旬时，欧元计价债券收益率多半降至负值，许多人预计德国10年债收益率在触及0.05%纪录低位后，会跌破零水平。

**轧平空仓**

瑞银财富管理全球首席投资总监Mark Haefele表示，未来几个月，欧元公债收益率的升势将削弱固定收益资产资金流出的潜能。

“我们原本欧元兑美元的仓位低于基准，现在决定完全平仓，”他说，“现在风险盖过了可能带来的收益。”

对许多基金、资产管理机构和投机客来说，做空欧元/做多美元是最火热的交易之一，可以从美联储和欧洲央行迥异的货币政策前景中获益。这使得该货币对交易非常热络，且押注呈一边倒的势头。

商品期货交易委员会(CFTC)公布数据显示，投机客一直在削减创纪录高位的欧元空仓，支撑欧元。

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汇丰在3月逆势而行，将欧元年底前的汇价预估上调至1.2美元。目前Westpac也加入这一行列，建议买入欧元，称欧元可能升至1.15美元。

“我们所有的模型信号都显示看多欧元--德债收益率上涨拉升了我们欧元整体收益率信号，最近数据趋势向好也传递出该地区经济成长的正面信号...而且该地区仍然非常稳健的外部盈余令经常帐动能模型也坚定地利多欧元，”Westpac在一份报告中称。(完)

(编译 戴素萍/龚芳/李爽 审校 张荻/王颖)

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