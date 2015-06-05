汇市综述：欧元告别短暂风光 希腊担忧重燃

整理 王丽鑫

路透北京6月5日 - 欧元一度展现亮丽走势，因希腊形势曾透出乐观迹象，且德债收益率大幅上涨带来提振。然随着德债收益率从高位回落，加上希腊在五年危机以来首次延迟偿付款项，令投资者担心希腊债务危机，欧元短暂的涨势失去动能。

澳元亦是起起落落，先是央行会后声明去除了强烈的宽松倾向，且GDP数据强劲，抑制降息传闻，提振澳元强劲上涨；但随后出炉的零售销售和贸易数据令人失望，拖累澳元下滑，并带动新西兰元下跌。

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本周前半段欧元一度创下三个月最大涨幅，因欧洲公债收益率攀升，加上当时市场对希腊债务协议感到乐观，助力欧元上扬。分析师指称德债收益率上升带动投资资金流入欧元，迫使原本作空欧元的交易商回补。

欧元区通胀数据使交易商认识到，他们对欧洲公债和美元的看涨押注过度，并促使他们回补欧元空头头寸，法国兴业银行驻纽约的高级汇市分析师Sebastien Galy表示。

此外，欧洲央行未受近期市场波动影响，维持货币政策稳定，且德债收益率扩大升势，令欧元兑美元周三触及逾两周最高水准。“德拉吉的讲话确认欧元区经济数据正朝着正确的方向进展，”富国证券汇市策略师Eric Viloria说。

然而德债收益率从近期高位回落，交易商获利了结，加上希腊五年危机以来首次推迟偿还一笔救助款项，令投资者担心该国债务危机，使得欧元兑美元脱离逾两周高位。

“美国非农就业数据公布前，市场有一些谨慎情绪，所以出现对欧元的获利了结，”Mizuho Corporate Bank外汇策略师Sireen Harajli称。

**英镑一路承压**

英镑走势本周几乎一直保持低迷，不断触及新低，因英国经济数据大多疲软，对英镑构成压力。而欧洲央行政策决定提振德债收益率，带动欧元全线攀升，也对英镑不利。

Markit/CIPS-5月英国制造业PMI显示制造业扩张远低于预期，加大了英国央行或许需要在更长时间内将利率维持在低位的可能性。这一预期也拖累英镑。

而服务业PMI直指第二季整体经济增长迟滞。“这个跌幅有点令人意外，英镑对此有所反应，”BMO欧洲外汇策略部门主管Stephen Gallo表示。

“英镑跟随德债走势，”法国兴业银行宏观策略师Kit Juckes说。“德拉吉没有表示，央行将对欧元区债市作回应，没有重申之前欧洲央行执委科尔的言论；我认为，欧洲央行记者会的立场非常中性，这中性立场推动(欧元)延续昨日的涨势。”

**澳元回落**

本周伊始澳元虽显疲软，但澳洲央行会议声明未露出再次放宽政策的明确倾向，与一些市场人士的押注不符，引发了迅速的空头回补。澳洲联邦银行资深策略师Elias Haddad 称之为“释然性的上涨，因为澳洲央行未明确提出宽松政策的倾向，这降低了短期内进一步降息的机率。”

随后公布的GDP数据显示，澳洲经济第一季实现一年来最快增速，进一步减弱了近期降息的预期，继续拉抬澳元。

然而之后澳洲的零售销售和贸易数据不尽人意，令澳洲将在未来数月进一步放松政策的讨论重燃。此外，澳元的下跌也拖累新西兰元走低。

重头戏将是周五稍晚公布的美国非农就业报告。路透调查访问的分析师预计，美国5月非农就业岗位料增加22.5万个。若真如此，则将增强美联储最早可能在9月升息的预期，进而提振美元。

就业数据发布后，美联储副主席杜德利将就经济和货币政策发表讲话。投资者翘首以待他对劳动力市场以及宏观经济状况的观点。

“杜德利的观点往往非常符合理事会的观点，此次讲话似乎是美联储在下次美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议前的最后一次官员讲话”,澳洲西太平洋银行资深策略师Sean Callow在一份报告中说。(完)

(审校 屈桂娟)

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