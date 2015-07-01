欧元走软 因美国数据强劲以及对希腊的忧虑重燃

路透纽约7月1日 - 欧元兑美元周三走低，因美国经济数据强劲，使美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在9月升息的预期升温。而希腊总理火药味十足的讲话也重压欧元。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国6月民间就业人数增加23.7万人，创去年12月以来最大增幅，轻松超过路透调查的分析师预测增加21.8万人。另一项数据显示，美国5月建筑支出触及2008年10月以来最高。

ADP数据巩固了周四公布的非农就业报告将强于预期的看法，分析师称。路透调查显示，分析师预计美国6月就业岗位增加23万。

“鉴于今天的民间就业数据的情况，投资者越发预计明天的非农就业报告可能会相当不错，”Nomura驻纽约的全球汇市策略部主管Jens Nordvig表示。

他说，如果非农就业报告强劲，将会增加美联储在9月升息的可能性。美联储升息预计将吸引资金流入美国，从而提振美元。

Nordvig称，风险意愿增强导致投资者作空欧元，使欧元受创。

另外，希腊总理齐普拉斯敦促希腊民众拒绝国际救助提议，使得在周日公投前修复与欧盟伙伴国间关系的希望彻底破灭。公投可能会决定希腊是否继续留在欧元区。

在不到24小时前，齐普拉斯曾致信债权人，要求提供新一轮救助，这意味着要接受很多债权人提出的条件。分析师说，今日的电视讲话令欧元进一步承压。

“总体而言，我认为市场对希腊可能退欧消息的解读为对欧元不利，”麦格理驻纽约的全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman表示。

欧元兑美元EUR=EBS尾盘跌0.97%，报1.10440美元。美元兑日圆JPY=EBS尾盘上扬0.56%，报123.180日圆。美元兑瑞郎尾盘上扬1.46%，报0.94890瑞郎，盘中触及三周半最高0.94900瑞郎。

美元指数.DXY尾盘升0.87%，报96.319。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1052 1.1135 -0.75 -8.64 1.2097

美元/日圆 JPY= 123.15 122.49 +0.54 +2.90 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 136.11 136.43 -0.23 -5.98 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9481 0.9353 +1.37 -4.63 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5613 1.5705 -0.59 +0.26 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2586 1.2491 +0.76 +8.33 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7643 0.7704 -0.79 -6.43 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0481 1.0414 +0.64 -12.85 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7075 0.7088 -0.18 -8.77 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6730 0.6762 -0.47 -13.68 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 7.9316 7.8419 +1.14 +6.15 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.7714 8.7437 +0.32 -2.96 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.3803 8.2819 +1.19 +7.50 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2606 9.2300 +0.33 -2.20 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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