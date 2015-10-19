欧元在本周欧洲央行会议前走低 美元上扬

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透纽约10月19日 - 欧元兑美元周一跌至10日低位，因投资者关注欧洲央行本周稍后举行的政策会议，央行可能在此次会议为祭出更多刺激举措，以提振区内通胀铺路。
尽管多数投资者认为，欧洲央行在12月会议前不会宣布任何新的举措，但他们看到了央行在周四会议上暗示可能进一步放宽政策的风险，且押注欧洲央行总裁德拉吉至少会试图通过讲话来压低欧元。
“我认为欧洲央行将会在周四会议上对抗欧元强势，”法国农业信贷银行的汇市策略师Mark McCormick表示，“我们预计央行不会宣布新的计划，但可能会为扩大量化宽松计划铺路。”
美元还受到上周美国公布的乐观经济数据支撑，其中包括消费者通胀数据强于预期，和初请失业金人口降至40年低位等。这些数据重燃了美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能真的在今年升息的希望，从而提振美元。
不过，Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示，“只有美联储12月升息的前景变得更加明确，”美元的升势才能持续。他表示，这可能受助于下周联邦公开市场委员会(FOMC)的声明基调更加强硬，或者是10月和11月非农就业岗位更加强劲增长。
纽约尾盘，欧元兑美元EUR=回落0.2%，报1.1322美元，之前触及10日低位1.1307美元。欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.7%，报0.7322英镑，此前降至四周低位0.7304英镑。
多家银行预计，欧元兑美元年底前会跌至平价水平，因欧洲央行每月向经济注资600亿欧元。但自3月跌穿1.05美元后，欧元/美元已累计上扬9%，进一步加重了欧元区的通缩压力。
美元指数=USD上扬0.3%，报94.952。
在本周欧洲央行会议后，市场关注点将转向美联储下周举行的政策会议。周一根据CME Group的FedWatch工具，利率期货交易商押注美联储在明年3月升息的机率为52%。
旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示，尽管自海外的巨大阻力使美国通胀处于低位，但美国经济成长势头良好，应在“近期”开始升息。威廉姆斯今年是有投票权的FOMC委员。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1324 1.1346 -0.19 -6.39 1.2097
美元/日圆 JPY= 119.48 119.42 +0.05 -0.17 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 135.31 135.52 -0.15 -6.53 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9562 0.9534 +0.29 -3.81 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5461 1.5434 +0.17 -0.72 1.5573
美元/加元 CAD= 1.3017 1.2908 +0.84 +12.04 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7249 0.7257 -0.11 -11.25 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0828 1.0825 +0.03 -9.96 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7323 0.7350 -0.37 -5.57 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.6786 0.6808 -0.32 -12.97 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 8.1298 8.1097 +0.25 +8.80 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2162 9.2004 +0.17 +1.96 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.3181 8.2447 +0.89 +6.70 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4214 9.3550 +0.71 -0.50 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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