欧元兑美元走强 受助于欧元区数据和欧洲央行官员讲话

路透纽约10月20日 - 欧元兑美元周二上扬，之前连跌三日，受助于欧元区经济数据稳健，以及欧洲央行官员的讲话暗示，短期内不会进一步放宽货币政策。

欧洲央行公布的季度借贷数据显示，尽管近期全球市场震荡，但过去数月欧元区的银行放宽借贷标准的力度大于预期。这使欧洲央行扩大1万亿欧元资产购买计划规模的必要性降低，至少本周是如此。

另外，欧元区经常帐数据显示，资产组合资金流入速度仍然很快，该因素在近几个月支撑欧元。

“导致欧元走势发生逆转的真正原因是银行业信贷调查，10月份该数据非常好-因此欧洲央行无需扩大量化宽松政策规模，”Tempus Consulting的外汇交易员Juan Perez表示。

另外，欧洲央行管委诺亚称，央行的量化宽松计划校准良好，无需进行调整。

在此之前，奥地利央行总裁诺沃特尼也曾建议，寻找其他方法来刺激仍然处于困境中的欧元区经济。

Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示，欧洲央行可能利用本周的会议，以及会后的记者会来削弱欧元的部分强势。欧元走强不利于该地区抗击低通胀。尽管有欧洲央行大规模资产购买计划的支持，但欧元兑美元过去三个月仅上涨了5%。

在周四政策会议前，投资者已消化了欧洲央行将扩大量化宽松计划规模的预期。包括巴克莱和高盛在内的大银行在本周初预计欧元在周四会议前将走软。

纽约汇市尾盘，欧元兑美元上扬0.1%，报1.1341美元，从周一触及的10日低位反弹。这给美元指数.DXY施加了轻微的压力，该指数回落0.1%，报94.880。

加元兑美元CAD=周二转跌为升，周一在大选结果公布前急跌。自由党领袖特鲁多在大选中意外大胜。

美元兑加元最新下跌0.3%，报1.2978加元。

加拿大央行决策者将在周三开会，接受路透调查的大多数分析师预计，央行将保持利率不变。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1344 1.1324 +0.18 -6.22 1.2097

美元/日圆 JPY= 119.82 119.48 +0.28 +0.12 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 135.92 135.31 +0.45 -6.11 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9557 0.9562 -0.05 -3.86 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5440 1.5461 -0.14 -0.85 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2976 1.3017 -0.31 +11.69 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7258 0.7249 +0.12 -11.14 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0851 1.0828 +0.21 -9.77 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7340 0.7323 +0.23 -5.35 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6749 0.6786 -0.55 -13.44 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.1169 8.1298 -0.16 +8.63 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2131 9.2162 -0.03 +1.92 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.3022 8.3181 -0.19 +6.50 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4218 9.4214 +0.00 -0.50 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)