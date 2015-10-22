欧元扩大跌幅 此前欧洲央行总裁暗示将进一步放宽政策

路透纽约10月22日 - 欧元兑美元周四跌至四周最低水准，在欧洲央行总裁德拉吉暗示，可能最早在12月出台新的刺激计划后扩大跌幅。

欧元兑美元大跌2%，兑英镑下滑1.9%，此前德拉吉在欧洲央行政策会议后的讲话，增强了央行将追加宽松政策以应对低通胀的可能性。

欧元兑美元周四录得九个月来最大单日百分比跌幅，兑英镑创下5月来最大单日百分比跌幅。

在逾一年前将利率降至纪录低位后，欧洲央行周四一如预期维持利率不变。欧洲央行曾多次重申，利率已触及“下限”，该水平目前是争论的焦点。

交易商认为德拉吉的言论是为欧洲央行未来采取行动铺路的迹象，引发欧元随即遭到抛售，且跌势延续至纽约下午交易时段。

“我认为德拉吉提前宣布了将在12月采取行动，”管理着140亿美元资产的Millennium Global的投资组合联席负责人Richard Benson说，“毫无疑问，进一步下调已经为负的存款利率再度成为可能。”

美股也受到德拉吉讲话的提振，标普500指数和道指涨至九周高位，势将录得2011年10月来最大月度涨幅。

纽约尾盘，欧元兑美元 EUR= 大跌2%，报1.1111美元，稍早跌至四周低点1.1108美元。

欧元兑日圆 EURJPY= 下滑至10月2日来最低134.07日圆，尾盘降至134.09日圆，劲跌1.4%，录得3月来最大单日跌幅。

丹麦丹斯克银行和德意志银行等开始消化欧洲央行将在12月会议上下调存款利率10个基点的可能性。

在欧洲央行消息公布后，美元飙升，兑瑞郎 CHF= 急升1.5%，报0.9713瑞郎，兑日圆 JPY= 攀升0.6%，报120.67日圆。

接受路透调查的分析师预估中值是，欧洲央行将目前实施至2016年9月的万亿欧元购债计划延长的机率为70%。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1106 1.1336 -2.03 -8.19 1.2097

美元/日圆 JPY= 120.66 119.93 +0.61 +0.82 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 134.06 135.94 -1.38 -7.40 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9727 0.9592 +1.41 -2.15 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5392 1.5416 -0.16 -1.16 1.5573

美元/加元 CAD= 1.3087 1.3137 -0.38 +12.64 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7204 0.7208 -0.06 -11.80 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0808 1.0877 -0.63 -10.13 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7214 0.7345 -1.78 -6.98 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6787 0.6701 +1.28 -12.95 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.2923 8.1867 +1.29 +10.98 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2135 9.2897 -0.82 +1.93 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.4490 8.3283 +1.45 +8.38 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3835 9.4457 -0.66 -0.90 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)