欧元因油价走软和股市下挫而上涨 商品货币疲弱

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透纽约1月13日 - 欧元兑美元周三重拾升势，因风险意愿在午后布兰特原油价格大幅下挫后再次减弱，美股被大幅推低。
日圆兑美元也缩小跌幅，兑澳元和加元等商品货币上涨。美元兑商品货币也上涨。
“油价是主导因素，股市在油价下跌前有点下滑，但当油价开始由升转跌时，股市下行动能加速，”Jefferies外汇交易董事总经理Brad Bechtel称。
“外汇市场，美元兑商品货币上涨，欧元也上涨，欧元近期在情势紧张时表现良好，”Bechtel称。
布兰特原油周三跌穿30美元价位，为2004年4月2日以来首次。在美国政府数据显示上周美国汽油和柴油库存增幅超预期后，油价大跌。
纽约尾盘，欧元兑美元涨0.2%，报1.0873美元，在连续两日下跌后反弹。
美元兑日圆最新报117.69日圆，全日持平。
商品货币兑美元下跌，美元兑加元涨0.6%，报1.4349加元。
澳元下跌0.2%，报0.6965美元，新西兰元下跌0.1%，报0.6528美元。
今日稍早，商品货币和美元兑欧元一度上涨，因中国贸易数据好于预期，人民币持稳，缓解了对世界第二大经济体的部分担忧，给金融市场注入了一些镇定剂。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.0873 1.0854 +0.18 +0.12 1.0860
美元/日圆 JPY= 117.66 117.62 +0.03 -2.19 120.30
欧元/日圆 EURJPY= 127.92 127.69 +0.18 -1.95 130.47
美元/瑞郎 CHF= 1.0057 1.0016 +0.41 +0.39 1.0018
英镑/美元 GBP= 1.4406 1.4443 -0.26 -2.25 1.4738
美元/加元 CAD= 1.4337 1.4261 +0.53 +3.60 1.3839
美元/离岸人民币 CNH= 6.5648 6.5770 -0.19 -0.05 6.5680
澳元/美元 AUD= 0.6954 0.6983 -0.42 -4.41 0.7275
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0942 1.0878 +0.59 +0.51 1.0886
欧元/英镑 EURGBP= 0.7550 0.7515 +0.47 +2.48 0.7367
新西兰元/美元 NZD= 0.6511 0.6531 -0.31 -4.60 0.6825
美元/挪威克朗 NOK= 8.8103 8.8752 -0.73 -0.33 8.8398
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.5938 9.6435 -0.52 -0.08 9.6011
美元/瑞典克朗 SEK= 8.5288 8.5267 +0.02 +0.97 8.4465
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2766 9.2598 +0.18 +1.16 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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