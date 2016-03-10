欧元先抑后扬 受助于德拉吉暂停减息的讲话

路透纽约3月10日 - 欧元兑美元周四跳升至三周高位，从六周低位反弹，此前欧洲央行总裁德拉吉称，他预计不会进一步减息来激活迟滞的欧元区经济。

欧元兑美元稍早急跌1.6%，因欧洲央行宣布一系列举措以刺激欧元区经济增长和提振区内通胀，许多举措是市场意料以外的。

欧洲央行下调银行从欧洲央行隔夜借款的边际贷款利率、主要再融资利率，并入市场广泛预期那样，将存款利率下调10个基点。央行还扩大了购债计划覆盖的范围，将公司债纳入其中。

尽管德拉吉称预期不会再次减息，但他表示，利率会在较长时间内保持在低位。

“我们看到(投资者)纷纷回补空头，因为德拉吉表示他预计不会进一步减息，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说。

“但我认为，当尘埃落定，欧元仍会走低，因为欧洲央行今日使用的政策工具组合超过市场预期，且在今日欧洲央行会议前，市场作空欧元的力度远不及上次会议前。”

欧元兑美元EUR=从六周低位1.0823美元反弹，升至三周高位1.1217美元，欧元区货币市场利率上升，因对存款利率将进一步下调的预期减弱。欧元最新报1.1120美元，升1.1%。

欧元今日陷于近4美分的交投区间内，为12月3日以来最大，当日交投区间为4.4美分，当时欧洲央行下调存款利率10个基点，低于市场预期。

欧元兑日圆EURJPY=触及三周高位，最新报126.59日圆，上涨1.5%

欧元兑英镑EURGBP=和瑞郎EURCHF=也大幅攀升。

市场对欧洲央行决策者提振通胀，重振欧元区经济的意愿寄予厚望。

“欧洲央行的行动应该支持风险人气，但也显示出央行政策的局限性。欧元最初下跌，之后反弹，凸显德拉吉的讲话才是交易商关注的焦点，”美银美林驻纽约的G10外汇策略师Ian Gordon说。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1176 1.0997 +1.63 +2.91 1.0860

美元/日圆 JPY= 113.18 113.31 -0.11 -5.92 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 126.52 124.68 +1.48 -3.03 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9845 0.9970 -1.25 -1.73 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4275 1.4215 +0.42 -3.14 1.4738

美元/加元 CAD= 1.3344 1.3249 +0.72 -3.58 1.3839

美元/离岸人民币 CNH= 6.5027 6.5105 -0.12 -0.99 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7451 0.7485 -0.45 +2.42 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1006 1.0970 +0.33 +1.10 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7824 0.7739 +1.10 +6.20 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6662 0.6651 +0.17 -2.39 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.5179 8.5183 -0.00 -3.64 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.5137 9.3680 +1.56 -0.91 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.3788 8.4459 -0.79 -0.80 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3655 9.2902 +0.81 +2.13 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)