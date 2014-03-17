《Kimberley专栏》欧元汇率节节高 欧元区出口商不希望成为下个日本

图为面额10元及500元的欧元纸币。 REUTERS/Leonhard Foeger

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 张若琪

路透伦敦3月14日 - 欧元区的出口商必定希望，欧洲央行总裁德拉吉驳斥将欧元区和日本通缩经验相提并论，是正确的。

否则，欧元区出口商就会像1990年代的日本出口商那般，可能因本币走强侵蚀净利，且将竞争优势拱手让给全球其他对手，而遭受损害。

欧元兑美元周四触及1.3967的两年半高点；欧元兑离岸人民币从2月6日的8.1239到周四的8.5674跳升了近5.5%。

欧元涨势甚至引发德拉吉的关注。

欧元汇率“在我们评估物价稳定时重要性越来越高，”德拉吉周四表示，向手持欧元多仓、预期欧元将进一步升值的交易商释出郑重警告。

欧元区的出口商尤其不乐见欧元进一步升值。欧元买家当然会对欧元区外的销售进行对冲(避险)，这种情形下欧元愈便宜愈好，因为利润和定价竞争优势就会增加。

同样地，欧元愈强，欧元区出口商就愈难在全球市场中竞争，因为用欧元定价的产品以其他国家的本币计算起来会更贵，为了维持竞争性，就得减少赚头。

日本在1990年代努力对付通缩压力之际，日圆兑美元从1990年1月2日的146.73升值，到1999年12月31日收于102.21。

其间汇率虽有跌宕起伏，但基本上日本出口商应该都得接受，日圆汇率在那10年结束时远比初期强得多。

德拉吉一直坚持，欧元区有别于日本1990年代面对的情况。

但一些人看出欧元区目前情况与日本的遭遇有些类似。

1990年代饱受资产价格下降困扰的日本银行业未雨绸缪，抑制新的放贷。

欧元区银行体系，特别是贷款曝险，也正处于整顿，忙于将欧元调回国内--但那未必有助于把新信贷扩展至更广泛的经济。

日系银行向内审视之际，原本投资在外的资本在1990年代纷纷转回国内，以支撑日圆为计算单位的资产负债表，那段期间日圆即受到这股回归国内资金的支撑。

同时，日本出口商也认清情况，知道当前得买入日圆以为对冲，因为未来有可能变得较贵。

而伺机进行境外投资的日本进口商和日本投资者都认识到，他们当前可推迟卖出日圆。

对他们来说，以日圆计价，外币明天有可能比现在更便宜。

24小时后日圆还会升值的想法，几乎成了自我应验的预言。

如果德拉吉的看法不对，当前欧元区的情况果真堪比1990年代日本经历的话，欧元区出口商要担心的，恐怕就远不止于是否要在已然无吸引力的水准再加码对冲那么简单了。(完)

(译文审校 李爽)

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