（更正）高盛不再预期欧元明年跌破1.00美元

（更正：因译文有误，更正内文第三段的“2007年”为“2017年”。）

路透伦敦12月7日 - 高盛(GS.N)是最为看空欧元的银行之一，周一则缓和看空立场，称不再预期欧元兑美元明年将跌破平价。

高盛亦上调对2017年欧元汇率的预测，因为欧洲央行(ECB)上周推出的刺激措施不如其预期的那么大胆。

高盛现在预期欧元兑美元三个月、六个月和12个月后分别在1.07、1.05和1.00美元，先前的预期分别是1.02、1.00和0.95美元。高盛亦对2017年底欧元汇率的预测从0.80上调至0.90美元。

在最新的路透调查中，分析师对12个月后欧元汇率预测中值为1.04。(完)