（更正）高盛不再预期欧元明年跌破1.00美元

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
（更正：因译文有误，更正内文第三段的“2007年”为“2017年”。）
路透伦敦12月7日 - 高盛(GS.N)是最为看空欧元的银行之一，周一则缓和看空立场，称不再预期欧元兑美元明年将跌破平价。
高盛亦上调对2017年欧元汇率的预测，因为欧洲央行(ECB)上周推出的刺激措施不如其预期的那么大胆。
高盛现在预期欧元兑美元三个月、六个月和12个月后分别在1.07、1.05和1.00美元，先前的预期分别是1.02、1.00和0.95美元。高盛亦对2017年底欧元汇率的预测从0.80上调至0.90美元。
在最新的路透调查中，分析师对12个月后欧元汇率预测中值为1.04。(完)
(编译 张涛；审校 于春红)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。