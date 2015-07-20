法国总统奥朗德呼吁创建欧元区政府

法国总统奥朗德周日呼吁创建欧元区政府，提议创建“有具体预算和议会的欧元区政府”。创建欧元区政府的想法最早是前欧洲委员会主席雅克·德洛尔（Jacques Delors）提出的。奥朗德称，欧元区19个成员国选择加入该货币联盟是因为其符合他们的利益，而且无人承担“脱离欧元区的责任”。他说：“这样的选择需要一个强化的组织，一个为这些国家做决定的先锋。”路透