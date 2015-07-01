欧元区官员质疑希腊新提议的可接受度--消息

路透布鲁塞尔7月1日 - 欧元区官员表示，希腊总理齐普拉斯周二发给债权人的信件中包含了接受援助提议的条件，但至少一些成员国政府可能难以接受。

路透周三看到的信件称，希腊将接受欧盟执委会周日公布的协议条款，但内容有一些改动，比如维持对希腊岛屿的增值税削减优惠，以及暂时维持一项针对最富有领取者的补充条款。

“仍有很多欠缺，”该欧元区官员称，“例如信件指出从秋季开始实施就业市场改革，只有这一句话，没有更多内容。”

“我认为欧元集团不会仍相信像这样的承诺。而且，他们要求延长已经到期的一项计划。”

这封信件要求已经在隔夜到期的救助计划。欧元区成员国财长周三1530GMT将开会讨论希腊问题。(完)

(编译 高琦/杜明霞；审校 王兴亚/艾茂林)

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