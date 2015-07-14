专访：欧元区和希腊达成协议 将惠及区内经济和金融市场--鲁比尼

路透伦敦7月14日 - 经济学家鲁比尼周一表示，若在最后一刻达成的协议能够贯彻实施，希腊得以留在欧元区，消除了欧元区19国分崩离析的威胁，那么区内经济和金融市场将会重拾今年稍早所展现的动能。

鲁比尼称，尽管达成的协议并非尽善尽美，但仍表明欧洲最终还是齐心协力来帮助希腊。

被称为“末日博士”的经济学家鲁比尼称，若一旦发生希腊退出欧元区，那么欧元区资产从根本上进行重新定价才是适宜之举。

“这是一个具有建设性的协议，有利于欧元区，而且这意味着可导致欧元区资产进行重新定价的尾部风险应不会发生，”鲁比尼在伦敦接受路透专访时说道。

“没有必要因为欧元区有这样的风险存在，而看空或减持相关资产。”

欧元区领导人经过在紧急峰会上的彻夜谈判，周一与希腊达成协议，将磋商第三轮救助方案以使该国留在欧元区。

“问题在于，是否有足够时间进行那种能在中期内提高经济增长潜力的结构性改革？”

鲁比尼以西班牙和爱尔兰为例。这两个“二线”欧元区国家的经济在2008年危机后遭受重创，但在实施一系列经济和结构性改革后取得了令人瞩目的复苏。

鲁比尼认为，希腊的问题更加根深蒂固，所以需要的时间也会更长，但如果采取同样办法，假以时日经济没有不复苏的道理。

“只要希腊危机这样的尾部风险能够降低，那么欧元区经济的周期性改善将会继续，”他说。

他表示，资金应会逐步回流到银行业系统中，信心将开始恢复，经济成长最终也应加速。

不过他认为不存在什么速效药，特别是在目前银行业体系十分脆弱的情况下。某种程度上说，未来几个季度内资本管制不大可能取消。(完)

(编译 孙茉莉/郑茵 审校 张荻)

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