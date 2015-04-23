路透调查：欧元区经济处于可持续复苏道路上 希腊退欧机率不大

路透4月22日 - 根据路透调查，受访者大都认为欧元区经济处于可持续复苏的道路上。关于希腊是否离开欧元区，他们认为有略高于25%的可能性。

比起一个月前，分析师更加乐观地看待欧元区经济的好转。由于欧元区数年来一直是全球经济成长的最大风险之一，这样的看法应该值得欢呼。

预计到2016年中期，欧元区经济每季度料平均成长0.4%，今年料成长1.4%，2016年则增幅为1.6%。

尽管这些预估值和3月调查时差不多，但55家均参与两次调查的公共银行中有23家调高了年度预测。36位分析师中有30位认为，欧元区如今处于可持续复苏的轨道上。

多数乐观情绪是因消费者支出力道更强，而这缘于油价下跌及欧洲央行每月的资产购买计划。

透过从3月开始的量化宽松措施，欧洲央行直到2016年9月将主要购买政府公债，或者直到通胀率回升到2%左右的目标位。

在2014年6月至今年1月间，油价跌逾一半。另一项路透调查显示，明年油价不太可能大幅上涨。

法国巴黎银行欧洲市场经济的联席主管Ken Wattret称，“油价下跌导致实质所得上升正在对消费者行为产生立竿见影的影响，这是我们预计今年上半年成长率加速上升的主要原因。”

自2014年中期以来欧元一直呈颓势，几乎没有变化，而这似乎有利于欧元区，因欧元区是商品的净出口地区。4月初进行的路透调查显示，欧元仍有进一步下跌的空间。

“我们看到欧央行政策的主要传导是藉由汇率，我们预期从2015年后半段直到明年，欧元汇率走软将加大净出口给经济带来的推动作用，”Wattret说道。

欧央行总裁德拉吉曾表示，有明显迹象表明货币政策措施已经起到作用。分析师似乎更加乐观，预期欧央行在2016年9月前将可以逐步收缩刺激措施。

不过德拉吉上周在记者会上明确强调，他会坚定不移按计划推行购债措施。

这是否证明了信心有理有据，仍有待观察，尤其是今年的通胀率预估较1月首次宣布QE前的水准已经下调，欧央行的通胀率目标为略低于2%。

调查显示，预期今年欧元区的通胀率将为零，明年和2017年将分别在1.3%和1.6%。1月预期中值为今年通胀率将在0.2%，明年为1.2%。

**希腊退出欧元区构成风险，其他国家前景良好**

希腊或有可能退出欧元区，这对欧元区经济前景和全球经济而言都是风险所在。

路透调查预估中值为希腊退出欧元区的机率接近28%，虽然这不像债市基于信用违约互换(CDS)数据所反映的那么悲观，但预估较一个月前略微上升。

“希腊即将耗尽现金，并且也快没什么朋友了。这两种情况加起来可不怎么好，”Bank Sarasin首席经济分析师Karsten Junius称。

希腊经济今年料增长0.7%，明年增长2.1%，增幅较1月时的预估降低。

相比，德国将再次有上佳表现。分析师将该国经济今明两年的增长率预估均上调至1.9%，此前预估分别为1.4%和1.8%。

法国的经济成长预估亦略有上调，但受访分析师表示，政府未按之前承诺的力度削减公共赤字的情况将会继续。(完)

(编译 戴素萍/于春红/孙茉莉/王兴亚；审校 郑茵/张荻/艾茂林)

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