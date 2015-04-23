路透调查：欧元区经济处于可持续复苏道路上 希腊退欧机率不大

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透4月22日 - 根据路透调查，受访者大都认为欧元区经济处于可持续复苏的道路上。关于希腊是否离开欧元区，他们认为有略高于25%的可能性。
比起一个月前，分析师更加乐观地看待欧元区经济的好转。由于欧元区数年来一直是全球经济成长的最大风险之一，这样的看法应该值得欢呼。
预计到2016年中期，欧元区经济每季度料平均成长0.4%，今年料成长1.4%，2016年则增幅为1.6%。
尽管这些预估值和3月调查时差不多，但55家均参与两次调查的公共银行中有23家调高了年度预测。36位分析师中有30位认为，欧元区如今处于可持续复苏的轨道上。
多数乐观情绪是因消费者支出力道更强，而这缘于油价下跌及欧洲央行每月的资产购买计划。
透过从3月开始的量化宽松措施，欧洲央行直到2016年9月将主要购买政府公债，或者直到通胀率回升到2%左右的目标位。
在2014年6月至今年1月间，油价跌逾一半。另一项路透调查显示，明年油价不太可能大幅上涨。
法国巴黎银行欧洲市场经济的联席主管Ken Wattret称，“油价下跌导致实质所得上升正在对消费者行为产生立竿见影的影响，这是我们预计今年上半年成长率加速上升的主要原因。”
自2014年中期以来欧元一直呈颓势，几乎没有变化，而这似乎有利于欧元区，因欧元区是商品的净出口地区。4月初进行的路透调查显示，欧元仍有进一步下跌的空间。
“我们看到欧央行政策的主要传导是藉由汇率，我们预期从2015年后半段直到明年，欧元汇率走软将加大净出口给经济带来的推动作用，”Wattret说道。
欧央行总裁德拉吉曾表示，有明显迹象表明货币政策措施已经起到作用。分析师似乎更加乐观，预期欧央行在2016年9月前将可以逐步收缩刺激措施。
不过德拉吉上周在记者会上明确强调，他会坚定不移按计划推行购债措施。
这是否证明了信心有理有据，仍有待观察，尤其是今年的通胀率预估较1月首次宣布QE前的水准已经下调，欧央行的通胀率目标为略低于2%。
调查显示，预期今年欧元区的通胀率将为零，明年和2017年将分别在1.3%和1.6%。1月预期中值为今年通胀率将在0.2%，明年为1.2%。
**希腊退出欧元区构成风险，其他国家前景良好**
希腊或有可能退出欧元区，这对欧元区经济前景和全球经济而言都是风险所在。
路透调查预估中值为希腊退出欧元区的机率接近28%，虽然这不像债市基于信用违约互换(CDS)数据所反映的那么悲观，但预估较一个月前略微上升。
“希腊即将耗尽现金，并且也快没什么朋友了。这两种情况加起来可不怎么好，”Bank Sarasin首席经济分析师Karsten Junius称。
希腊经济今年料增长0.7%，明年增长2.1%，增幅较1月时的预估降低。
相比，德国将再次有上佳表现。分析师将该国经济今明两年的增长率预估均上调至1.9%，此前预估分别为1.4%和1.8%。
法国的经济成长预估亦略有上调，但受访分析师表示，政府未按之前承诺的力度削减公共赤字的情况将会继续。(完)
(编译 戴素萍/于春红/孙茉莉/王兴亚；审校 郑茵/张荻/艾茂林)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。