综述：欧元区下周召开紧急峰会 希腊银行业存款加速外逃

2015年3月12日，希腊外交部外面的欧盟和希腊旗帜。 REUTERS/Yannis Behrakis

路透雅典/卢森堡6月18日 - 欧元区领导人周一将召开紧急会议，以防止希腊出现违约。目前希腊与国际债权人的债务谈判陷入僵局，该国银行业存款外流加速，政府收入锐减。

欧元区财长周四在卢森堡的磋商未能就希腊以改革换援助的协议取得突破，距离希腊偿还国际货币基金组织(IMF)贷款的最后期限还有12天。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆在记者会上表示，“令人遗憾的是...进展微乎其微。不会很快达成协议。”他表示，财长会议发出了一个强烈的信号，即希腊方面应该拿出新的提议。

官员们称，欧洲央行告诉财长会议，不清楚希腊银行业者能否在周一正常开门营业。

两位消息人士称，欧洲央行管委会周五将召开特别电话会议，讨论向希腊银行业者提供更多紧急流动性，这也是三天内第二次开会。目前希腊银行业者面临资金外流加速的处境。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)在声明中称，他已召集欧元区各国政府首脑于周一1700GMT在布鲁塞尔开会，在“最高政治层面”讨论希腊问题。

希腊财长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)称，为了显示想要达成协议的意愿，该国已拿出“激进的”预算监控“提案”以供讨论。

迪塞尔布洛姆表示，如果下周想在最后一刻达成协议，那就必须延长当前的援助计划，以为拨款争取时间。

资深银行业消息人士向路透称，上周末的布鲁塞尔谈判破裂后，希腊储户周一至周三已提走约20亿欧元。这是欧洲央行周三同意上调希腊央行提供给该国银行业紧急流动性援助上限规模的近两倍。

据了解谈判情况的官员透露，欧洲央行执委科尔在欧元集团会议上被问及周五希腊银行业是否会开门，他回答说：“明天会的。周一我就不知道了。”

IMF让希腊政府不用奢望如果6月底不能偿还16亿欧元(18亿美元)贷款，还能避免违约，藉此进一步对希腊总理齐普拉斯施压，后者毫无向贷款人屈服的迹象。

如果存款外流速度继续高于ELA注入的速度，可能迫使希腊当局实施资本管制，就像2013年塞浦路斯那样，定量分配取现额度，阻止资金流往境外。

截止4月底，希腊银行业持有的家庭和企业存款总金额为1,336亿欧元，而三天内存款取现就达20亿欧元，约占存款总额的1.5%。

财政部发言人拒绝评论近期的资本外流情况。一位政府发言人周三晚间通过电视讲话称，没有实施资本管控的计划。

齐普拉斯要求进行“政治层面的”谈判，谈判中欧洲债权人要先承诺对希腊减免债务，然后他才能做让步。

但存款外流和国家税收锐减可能迫使他退而让步，而且希腊央行警告称，若希腊违约并离开欧元区，可能酿成经济灾难。

希腊政府公布，5月财政收入锐减24.6%，尽管今年1-5月中央政府录得基本预算盈余。

财政部官员说，收入减少主要是由于企业缴税大幅下降，因受到经济重现衰退的冲击。

希腊危机大事记：

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**逃生舱已关闭**

希腊的逃生舱又被IMF总裁拉加德关闭了一个，她宣布若希腊政府错过了6月的还款期限，IMF将视希腊政府违约，尽管有报导称也许会有一些回旋余地。

希腊周三表示，政府没有钱偿还IMF贷款。这部分贷款是今年夏季一系列需要偿还债务中的第一批。

德国总理默克尔表示，如果希腊政府显示出必要的诚意，仍有可能向希腊提供额外资金。

但齐普拉斯坚称，债权人提出的削减养老金要求将会令经济危机进一步恶化。

他在柏林报纸Der Tagesspiegel上的一篇特约专栏中表示，希望澄清有关德国纳税人为希腊支付养老金和薪资这种“虚构故事”。

“希腊的失业率已高达25%，一半的年轻人失业，在这种情况下盲目坚持要求削减(退休金)，将只会令已很严峻的社会形势更加恶化，”他说道。

希腊央行本周发出警告，若希腊违约再加之实行资本管控，那么将导致希腊退出欧元区，甚至会退出欧盟，这将是欧元区和欧盟遭遇到首个成员国的退席。

金融市场越发警惕希腊可能违约。欧股下滑，希腊股市.ATG更是创下三年新低。

德国总理默克尔对德国议员们说道：“我还是相信：有志者事竟成，”她表示，“如果希腊政府能激发这种意愿，仍有可能达成协议。”(完)

(编译/审校 张荻/许娜/郑茵/孙茉莉/张涛)

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