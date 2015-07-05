欧元集团周二将召开会议 为希腊问题峰会做准备

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透布鲁塞尔7月5日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆的发言人Michel Reijns周日表示，欧元区成员国财长将在周二开会，为当天稍后就希腊问题召开的欧元区紧急峰会做准备。
“欧元集团将在7月7日周二再次开会，为希腊问题的欧元区峰会做准备，会议开始时间待定，”Reijns在推特上称。
欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk) 稍早宣布在周二1600GMT召开欧元区峰会，此前希腊公投一边倒地反对欧盟纾困条件。(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
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路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。