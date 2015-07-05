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国际财经 | 2015年 7月 6日 星期一 07:23 BJT

欧元集团周二将召开会议 为希腊问题峰会做准备

路透布鲁塞尔7月5日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆的发言人Michel Reijns周日表示，欧元区成员国财长将在周二开会，为当天稍后就希腊问题召开的欧元区紧急峰会做准备。

“欧元集团将在7月7日周二再次开会，为希腊问题的欧元区峰会做准备，会议开始时间待定，”Reijns在推特上称。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk) 稍早宣布在周二1600GMT召开欧元区峰会，此前希腊公投一边倒地反对欧盟纾困条件。(完)

(编译 郑茵 审校 王丽鑫)

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