欧元区周一将再次召开峰会 讨论第三次救助希腊方案

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透布鲁塞尔7月13日 - 欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)的发言人称，在布鲁塞尔参加紧急峰会的欧元区领导人将于周一上午再次举行全体会议，就希腊第三次救助讨论折衷提案。
“图斯克预期将很快就希腊问题召开欧元区峰会，讨论折衷方案，”这名发言人在0200GMT刚过时发出的一条推特中表示。(完)
(编译 徐文焰；审校 李爽)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。