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国际财经 | 2015年 7月 13日 星期一 10:58 BJT

欧元区周一将再次召开峰会 讨论第三次救助希腊方案

路透布鲁塞尔7月13日 - 欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)的发言人称，在布鲁塞尔参加紧急峰会的欧元区领导人将于周一上午再次举行全体会议，就希腊第三次救助讨论折衷提案。

“图斯克预期将很快就希腊问题召开欧元区峰会，讨论折衷方案，”这名发言人在0200GMT刚过时发出的一条推特中表示。(完)

(编译 徐文焰；审校 李爽)

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