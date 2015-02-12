调查：欧元区年内多数时间料处于通缩 希腊退出欧元区机率为25%

欧央行副总裁警告称银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
路透2月11日 - 路透调查显示，今年多数时间欧元区将陷于通缩，尽管欧洲央行此前决定购买公债，另外该调查还预计希腊2015年退出欧元区的机率为25%。
32位分析师中的20位表示，欧洲央行的量化宽松措施将不足以使通胀率达到欧洲央行的2%上限，目前通胀率为负0.6%，齐平纪录低位。
此次调查显示，通胀率将持续下降，直至第四季。
全年来说，通胀率平均预计为负0.2%，上月调查时为0.2%。
自1月以来，欧元已累计贬值逾6%，因外界预计欧洲央行将推出更多刺激措施，而且美国联邦储备委员会(美联储/FED)年中将升息。但全球原油价格崩跌及需求疲弱，令物价受到抑制。
本月稍早公布的一项民间行业调查显示，1月欧元区企业以五年来最快速度降价，以招徕新业务。
今年欧元区经济增长率平均将为1.1%，2016年料为1.6%，大致与上次调查结果相同。
通缩不是欧元区面临的唯一风险。
新希腊政府打算放弃撙节计划，这将继续对决策者构成挑战。
希腊总理齐普拉斯周三凌晨轻松赢得国会的信任投票，之前他承诺绝不允许希腊重新回到撙节和纾困计划中去。
在最新路透调查中，分析师预计今年希腊退出欧元区的机率仅为25%，但这是路透历次调查中分析师给出的最高估值。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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