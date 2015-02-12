调查：欧元区年内多数时间料处于通缩 希腊退出欧元区机率为25%

路透2月11日 - 路透调查显示，今年多数时间欧元区将陷于通缩，尽管欧洲央行此前决定购买公债，另外该调查还预计希腊2015年退出欧元区的机率为25%。

32位分析师中的20位表示，欧洲央行的量化宽松措施将不足以使通胀率达到欧洲央行的2%上限，目前通胀率为负0.6%，齐平纪录低位。

此次调查显示，通胀率将持续下降，直至第四季。

全年来说，通胀率平均预计为负0.2%，上月调查时为0.2%。

自1月以来，欧元已累计贬值逾6%，因外界预计欧洲央行将推出更多刺激措施，而且美国联邦储备委员会(美联储/FED)年中将升息。但全球原油价格崩跌及需求疲弱，令物价受到抑制。

本月稍早公布的一项民间行业调查显示，1月欧元区企业以五年来最快速度降价，以招徕新业务。

今年欧元区经济增长率平均将为1.1%，2016年料为1.6%，大致与上次调查结果相同。

通缩不是欧元区面临的唯一风险。

新希腊政府打算放弃撙节计划，这将继续对决策者构成挑战。

希腊总理齐普拉斯周三凌晨轻松赢得国会的信任投票，之前他承诺绝不允许希腊重新回到撙节和纾困计划中去。

在最新路透调查中，分析师预计今年希腊退出欧元区的机率仅为25%，但这是路透历次调查中分析师给出的最高估值。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。