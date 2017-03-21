欧元集团主席希望欧洲稳定机制纾困基金能转型成欧洲IMF

路透柏林3月20日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周一向一德国报纸表示，欧元区纾困基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)应该最终转型成为欧洲版本的国际货币基金组织(IMF)。

他向德国法兰克福汇报表示，“我认为中长期而言，欧元区纾困基金ESM发展成为欧洲IMF是很合理的。”

他称，这同时意味着希腊当前的三大金主结构--欧盟执委会、欧洲央行及IMF--中长期而言将需要被打破。

“欧洲央行对于其在三大金主中所扮演的角色越发感到不安，我认为其理由充分，”迪塞尔布洛姆指出，他并称欧盟执委会有其他需要专注的“重要任务”。

他称欧洲稳定机制(ESM)应“加强目前只有IMF拥有的技术专长”。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)也曾提议将ESM转变为一项欧洲货币基金，以改善欧洲的危机管理能力。(完)