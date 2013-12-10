欧元触及六周高位 受欧元区银行业联盟达成期望的鼓舞

* 欧盟进一步接近建立欧元区银行业联盟

* 欧元连续第六个交易日上涨，至六周高位

* 英镑/美元处于两年高点，受央行乐观言论及强劲楼市数据提振

路透纽约12月10日 -欧元兑美元周二触及六周高位，得益于欧元区银行业协议有望达成的预期，且有更多人认为，美国联邦储备委员会(美联储)需要更多正面经济数据才能决定开始削减货币刺激规模。

欧元兑美元连续第六个交易日上涨，距离10月25日触及的2013年高点1.3832仅咫尺之遥。

欧元走强打压美元指数.DXY连续第二日下跌，至六周低点，最新报79.95，下跌0.22%。

投资者上月稳步抛售美元，因对美联储12月将开始缩减购债的预期减弱。量化宽松举措向市场注入美元，维持利率在低位，导致对投资者吸引力下降。

但市场焦点已经转向欧元及其韧性。

欧盟各国财长齐聚布鲁塞尔，并接近达成一项计划，以组建一家新的机构负责关闭欧元区身处困境的银行业者，并分担其成本。这项议题至关重要，因为外界广泛认为银行业联盟会防范欧元区未来发生债务和金融危机。

“对于年底前达成协议存在一些预期，这利好欧元，”瑞穗银行驻纽约外汇策略师Sireen Harajli表示。

货币政策方面，欧洲央行上次会议的论调不那么温和，且没有侧重于负利率问题，这也支撑欧元。

欧元兑美元一度触及六周高位1.3795，之后回落至1.3759，日内涨0.15%。

“我们很快就会看到欧元的突围，欧元或将测试1.39，”加州Bank of the West交易员AndresBergero表示。

“欧元区经济仍相当脆弱，但不再像之前那么严重。因此有观点认为欧洲情况有所好转且愈发稳定。”

但根据法国巴黎银行的短期评估报告，欧元估值过高，在接下来的几周应该会下跌。巴黎银行称，欧元当前合理价格为1.3590，高于之前的1.3535。

欧元兑日圆触及五年高位142.17日圆，为2008年10月来最高。但欧元最新下跌0.3%，报141.46日圆。

自欧洲央行上周决定维持政策不变以来，欧元兑美元已上涨超过1.5%，兑日圆亦上涨了2.7%。欧洲央行当时还表示，央行尚未就使用何种政策工具以及何时使用制定详细计划。

英镑兑美元触及两年高位，因投资者认为英国央行的乐观言论和强劲的房价数据，暗示着利率将比之前预估更快上调。

英镑兑美元在亚洲盘曾升至1.6468美元，为2011年8月来最高，之后回落到1.6443美元，日内上涨0.9%。

**美元下滑**

交易商表示，投资者看似多已排除美联储很快缩减刺激政策的风险，这或许可以帮助解释过去数个交易日中美元为何没有上涨。

“上周美国数据非常不错，从而促使部分投资者预期美联储会在12月开始缩减，但我认为这不太现实，”瑞穗的Harajli说，“我觉得在美联储真正决定前，我们还需要更多的信息，更多的数据。”

周一接受路透访问的分析师预计，美联储将于明年3月开始缩减大规模的购债计划。

美元兑日圆下跌0.46%至102.79日圆。

日圆空头可能担忧的一个情况是，日本保密法案获得国会通过后，民调显示首相安倍晋三的支持率下滑。批评人士担心，该法案可能会钳制媒体，并允许官员掩盖不良行径。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3759 1.3737 +0.16 +4.28 1.3194

美元/日圆 102.82 103.27 -0.44 +18.54 86.74

欧元/日圆 141.47 141.88 -0.29 +23.61 114.45

美元/瑞郎 0.8870 0.8905 -0.39 -3.11 0.9155

英镑/美元 1.6445 1.6428 +0.10 +1.19 1.6251

美元/加元 1.0599 1.0627 -0.26 +6.83 0.9921

澳元/美元 0.9150 0.9112 +0.42 -11.96 1.0393

欧元/瑞郎 1.2211 1.2231 -0.16 +1.13 1.2075

欧元/英镑 0.8367 0.8360 +0.08 +3.12 0.8114

新西兰元/美元 0.8309 0.8281 +0.34 +0.31 0.8283

美元/挪威克朗 6.1095 6.1373 -0.45 +9.82 5.5630

欧元/挪威克朗 8.4067 8.4336 -0.32 +14.53 7.3403

美元/瑞典克朗 6.5348 6.5289 +0.09 +0.56 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.9933 8.9702 +0.26 +4.85 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 侯向明； 审校 龚芳)

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