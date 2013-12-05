欧元升至五周高位 因欧洲央行维持利率不变

* 欧洲央行称通胀仍低于目标

* 美国上修第三季经济增幅，上周初请失业金人数减少

* 美国周五公布11月非农就业报告

路透纽约12月5日 - 欧元兑美元周四升至五周高位，此前欧洲央行维持指标利率不变，总裁德拉吉讲话淡化通缩风险。

欧洲央行的决定盖过了美国强于预期的第三季经济成长和上周初请失业金数据，数据一度提振美元全面走强。

欧洲央行在今年最后一次货币政策会议上维持指标再融资利率在0.25%不变，在11月意外降息后选择不再跟进。德拉吉表示，欧元区表示，欧元区可能经历“一段长时间的低通胀”，但没有强调其下滑风险。

“市场希望看到对通缩威胁的担忧更大一些。”Macquarie Limited全球利率和汇市策略师ThierryAlbert Wizeman表示，“当市场没有看到后，出现了一些对欧元的空头回补。”

欧洲央行最新预计明年通胀仅1.1%，2015年为1.3%，远低于央行略低于2%的目标水准。

欧元兑美元升0.5%，报1.3667美元，根据路透数据，盘中升至1.3674，为10月底来最高。

欧元兑英镑升0.9%，报0.8367英镑。

德拉吉还表示，欧洲央行准备采取新政策措施支撑欧元，但Macquarie的Wizeman表示，将采取何种措施尚不明朗。

“暂时来看，最不可能的是基于利率的新措施，包括对欧洲央行存款利率采取行动。”Wizeman称。

美国方面，周四公布的数据显示，第三季GDP数据被上修，因企业大举增加库存，而上周初请失业金人口减少2.3万，至29.8万。

数据公布后，美元/日圆一度削减跌幅，兑欧元触及日高。

美元兑日圆尾盘跌0.6%，报101.73日圆，因股市走低提振日圆的避险吸引力。投资者通常在市场受压时买入日圆。

纽约梅隆银行的市场策略部董事Samarjit Shankar表示，最新出炉的美国数据显示经济和就业市场表现强于预期。

“毫不奇怪，这再度点燃了美联储缩减购债的预期，且市场人士选择在关键的非农就业报告明日公布前撤走一些风险交易头寸，”Shankar说。

路透调查显示，分析师预计11月美国非农就业岗位将增加18万，失业率将从7.3%降至7.2%。

“我们的核心观点是，如果就业数据十分强劲，美联储仍可能在2014年开始缩减购债，”RBSSecurities在一份研究报告中写道。

美元指数.DXY跌0.4%，报80.278。

挪威克朗兑欧元跌至四年低位，因挪威央行将首次升息的时间向后推了一年。欧元兑挪威瑞郎尾盘攀升0.9%，报8.3960。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3667 1.3593 +0.54 +3.58 1.3194

美元/日圆 101.78 102.35 -0.56 +17.34 86.74

欧元/日圆 139.11 139.12 -0.01 +21.55 114.45

美元/瑞郎 0.8966 0.9023 -0.63 -2.06 0.9155

英镑/美元 1.6333 1.6382 -0.30 +0.50 1.6251

美元/加元 1.0652 1.0680 -0.26 +7.37 0.9921

澳元/美元 0.9062 0.9025 +0.41 -12.81 1.0393

欧元/瑞郎 1.2253 1.2266 -0.11 +1.47 1.2075

欧元/英镑 0.8365 0.8295 +0.84 +3.09 0.8114

新西兰元/美元 0.8217 0.8194 +0.28 -0.80 0.8283

美元/挪威克朗 6.1534 6.1532 +0.00 +10.61 5.5630

欧元/挪威克朗 8.4092 8.3640 +0.54 +14.56 7.3403

美元/瑞典克朗 6.4872 6.4955 -0.13 -0.18 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.8682 8.8292 +0.44 +3.39 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军/母红; 审校 孙茉莉)

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