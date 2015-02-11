欧元走软 因投资人担心希腊债务谈判是否能取得成果

路透纽约2月11日 - 欧元兑英镑周三触及七年低点，兑美元连跌第二日，市场关注欧元区财长会议就希腊债务的谈判是否能取得成果。

如果未能就希腊债务问题达成一致，则可能令欧元进一步承压。

荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆周三在会议前表示，预计希腊债务谈判不会有什么结果，这令欧元卖压加重。

“我认为市场聚焦欧元集团会议的结果。”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

欧元兑美元跌0.1%，报1.1302美元，欧元兑英镑纽约尾盘持稳在0.7413英镑，稍早触及七年最低。

希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周三同欧元区财长展开了紧张的磋商，此前希腊新政府赢得了拒绝延长国际救助的议会信任投票。

他表示，他准备好在一系列问题上同欧元区官员发生冲突。希腊决定取消撙节措施、结束与监管其救助计划的各个机构合作，并要求减计债务。这些动作引发了希腊与欧洲伙伴之间的矛盾。

周二欧元走强，因投资人对可能达成妥协持乐观态度，这比希腊退出欧元区更能令市场接受。

不过，欧元不仅仅受到希腊情势的影响。本周欧元在100个小点的区间内波动。

“欧元空头仓位过多以及欧元区经济数据出现普遍改善打破了欧元的跌势动能。”DailyFX.com汇市分析师Christopher Vecchio表示。

其他货币对中，美元兑日圆触及五周高位，受美国公债收益率上升带动。纽约尾盘，美元报120.23日圆，升0.7%。交投清淡，因日本市场因公众假期休市。

指标美国10年期公债收益率上升，周二升穿2%，为一个月来首见，因市场预计美联储将在今年年中升息。

里奇蒙联储总裁拉克尔周二表示，6月升息是一个“具吸引力的选项”，旧金山联储总裁威廉姆斯也表示，经济状况“越来越接近”好好考虑开始将货币政策正常化的时机了。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1331 1.1319 +0.11 -6.33 1.2097

美元/日圆 JPY= 120.45 119.41 +0.87 +0.64 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 136.53 135.14 +1.03 -5.69 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9284 0.9263 +0.23 -6.61 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5236 1.5252 -0.10 -2.16 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2630 1.2586 +0.35 +8.71 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7717 0.7769 -0.67 -5.52 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0522 1.0484 +0.36 -12.51 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7439 0.7418 +0.28 -4.07 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7362 0.7402 -0.54 -5.58 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 7.6441 7.5798 +0.85 +2.30 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.6680 8.5795 +1.03 -4.11 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.3772 8.3247 +0.63 +7.46 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4980 9.4240 +0.79 +0.31 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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