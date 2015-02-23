- * 欧元走强，因希腊同欧元区达成延长救助计划四个月的协议

* 关注下周美联储主席叶伦的国会证词

路透纽约2月20日 - 欧元兑美元周五上扬，此前欧元区财长同意延长希腊金援计划四个月。

协议消除了希腊可能在下个月就会出现资金枯竭，并被迫退出欧元区的即时威胁。希腊新政府目前能够同国际债权人磋商较长期的债务解决方案。

“这肯定看上去是远离了灾难，”法国兴业银行高级外汇分析师Sebastien Galy表示，“这会有助于缓和市场累积的压力。”

欧元兑美元EUR=升至1.1428美元的日高，纽约尾盘报1.1402美元，在欧元区财长会议开始前，欧元曾跌至1.1287美元。

欧盟大户及希腊最大债权国－德国已要求希腊做出改革有“重大改善”的承诺，才会接受延长欧元区金援。

一些投资人担心，再度协商希腊救助计划可能影响其他需要救助的国家。

“这可能对其他必须履行撙节措施的国家有一些严重影响，这给欧元区带来无数的可能性，并肯定会导致不稳定和波动性，”Mizuho Corporate Bank外汇策略师Sireen Harajli表示。

下周，交易商将关注美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦在美国参议院金融委员会的作证，以寻找美联储何时可能开始升息的暗示。

周三美联储发布的1月会议记录显示部分官员对过快升息的担忧，对通胀的基调较市场预期得更为温和。

(编译 李军; 审校 母红)

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