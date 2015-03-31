欧元或创史上最大季度跌幅 美元有望创2008年来最佳季度表现

路透纽约3月31日 - 欧元兑美元周二跌至10日低位，可能录得面世15年来最大季度跌幅，因投资者再度押注美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在今年晚些时候升息，而与此同时，欧洲央行正采取措施提振区内经济。

今年首季，欧元兑美元累积下跌11%，受累于欧洲央行开始实施购债1.1万亿欧元的计划，以避免欧元区滑入通缩。

欧元面临进一步卖压，因希腊与国际金主未能就该国改革计划达成协议。

另外，美元指数自1月以来累计攀升9%，有望录得2008年第三季以来最大季度涨幅。

“目前很难作空美元，因基本面为美国升息提供了依据，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

月底头寸调整导致的资金流入和乐观的美国消费者信心和房价数据周二进一步提振美元。

美元指数上扬0.4%，报98.33，逼近3月早些时候触及的12年高位100.39。

美元兑日圆回落0.1%，报119.93日圆，本季度攀升0.4%。

根据路透数据，欧元兑美元尾盘跌0.8%，报1.0746美元，高于3月16日触及的12年低位1.0456美元。

欧元兑日圆跌0.9%，报128.86日圆，本季累计下跌11.3%。

分析师称，美元的短期强势主要取决于周五公布的非农就业报告。

分析师称，如果有迹象显示，美国就业市场进一步改善，可能会巩固美联储将在今年晚些时候结束近零利率政策的观点，从而推高美元和美国公债收益率。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0730 1.0832 -0.94 -11.30 1.2097

美元/日圆 JPY= 120.12 120.06 +0.05 +0.37 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 128.91 130.03 -0.86 -10.96 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9725 0.9671 +0.56 -2.17 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.4816 1.4808 +0.05 -4.86 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2686 1.2673 +0.10 +9.19 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7605 0.7647 -0.55 -6.89 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0436 1.0474 -0.36 -13.22 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7240 0.7312 -0.98 -6.64 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7468 0.7509 -0.55 -4.22 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.0587 8.0095 +0.61 +7.85 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.6471 8.6803 -0.38 -4.34 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.6288 8.5893 +0.46 +10.69 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2622 9.3091 -0.50 -2.18 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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