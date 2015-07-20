焦点：欧元区躲过希腊退出威胁 欧元升值将成为真正考验

图中为欧盟地图和标识旗前的50元面额的欧元硬币。 REUTERS/Dado Ruvic - RTR4Y1FW

路透伦敦7月17日 - 欧洲把希腊留在了欧元区，看来躲过了一劫。现在笼罩欧元体系及欧元区经济复苏的最大乌云，可能是欧元上涨的威胁。

这在去一年的多数时间内是无法想象的情形，当时市场全面看好美元，推动美元兑欧元及多数其他主要货币涨逾25%。

但多家大型银行预期美元的这波涨势将要结束。本月路透外汇调查显示，66名分析师中，有20名预计12个后欧元/美元将高于当前水准，多于预期欧元将跌至平价的分析师数量。

这都缘自一些长期事实：美元仍然是全球范围内的“融资”货币，德国每月都录得数以十亿美元计的贸易顺差，十年来欧元长期“公平”价值一直没有降至1.15美元以下。

“这种看法的根据是，未来数月我们将看到欧元区经济复苏，”西班牙桑坦德银行的分析师Rui Constantino称，该分析师预计欧元一年后将从目前的1.08美元升至1.20美元。

“我们预期的情况是，趋势将逐步形成，欧元兑美元位于1.2左右，对德国这类核心欧洲国家而言不会成为困扰。”

然而，另外有人指出，欧元大幅升值，有可能成为导致欧元区内部出现更大分歧的因素，影响将超过希腊问题。

他们表示，欧元升值10-15%将足以至少成为一道严峻考验，检验西班牙、意大利和葡萄牙的企业在国家经历好几年财政紧缩和就业市场开放后，他们的竞争力到底怎么样。

“在欧元汇率结构性疲弱的庇护下，意大利和西班牙的供应面改革已经展开，”在伦敦Western Union为企业提供对冲和外汇交易咨询的Tobias Davis说。

“改革已产生成效。但如果欧元区经济真的复苏，且欧元汇价对此有所反映，将会妨碍那些改革的进程。”

**保卫欧元区**

根本问题在于欧元区内部的竞争格局，批评人士从一开始就指出了这一点。

德国出口商从欧元中获得巨大好处。但2011年曾有经济学家怀疑最先离开欧元区的是否会是德国而非希腊，并非毫无理由。

如果没有德国，欧元汇率要低得多，这对其余国家来说比较合适。若没有西班牙和意大利，德国就没有什么理由留在这个被几个庞大但糟糕得多的经济体伤害的货币体系。

“希腊问题说明，欧元区可能仍然只是一些货币挂钩的集合。所以最终一些国家可能会意识到，这种货币挂钩根本没什么用处，”伦敦批发市场经纪商协会(Wholesale Market Brokers Association)主管Alex McDonald表示。

“从现在起，一些货币可能会涨破顶部或跌破底部。”

上月有迹象表明，德国总理默克尔已意识到这些风险。她当时对欧元发表了评论，这对于德国领导人来说非常罕见。

默克尔在柏林一次会议上表示，谨记弱势欧元在支撑欧元区南部改革方面的重要性至关重要。欧元应声下跌。

默克尔的重点主要是维护欧洲央行超宽松货币政策的必要性。而随着时间的推移，这种政策可能将不再适合德国经济的发展，关于这一点，很多德国人已经开始紧张起来。

相比较而言，法国巴黎银行近期的研究却表明，西班牙大受褒扬的经济恢复增长实际上可能太过缓慢，无力抵挡进行激进政治变革以降低24%的失业率的要求。

因此西班牙11月的大选仍对欧洲构成风险；而经济学家称，意大利没有实施激进的政策，令该国的长期增长基础更加不稳。

这些因素都将持续给欧洲央行施压，需将欧元汇率维持在低位。欧洲央行总裁德拉吉周四称，他目前并不担心欧元区债券收益率的上升。但分析师称，如果这种上升最终推动欧元走高，情况可能就不同了。

“若欧元升值，肯定会令欧洲央行面对维持极度宽松货币政策的压力，”IHS Global Insight驻伦敦首席英国和欧洲经济学家Howard Archer称。

“欧洲央行官员一定不希望欧元很快回升至1.30美元。”(完)

(编译 王丽鑫/白云/王颖/刘秀红；审校 张涛/张若琪/徐文焰)

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