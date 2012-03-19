如无外部支持 希腊或将无序退出欧元区--IMF

路透华盛顿3月16日电---国际货币基金组织(IMF)周五表示,若没有获得国际金融救助,希腊将无序地退出欧元区,其代价将是高昂的.

在IMF批准向希腊拨付280亿欧元纾困贷款一天之後,一份IMF报告警告称,希腊政府在推进经济改革与节支以应对高负债水平时,没有犯错的空间.该笔贷款是欧洲夥伴和欧洲央行(ECB)制定的1,300亿欧元救助计划的一部分.

IMF称,若希腊推迟出台政策或者经济对改革的回应迟缓,将导致该国更严重的经济衰退和债务状况益发恶化.

IMF表示,除此之外,希腊今年的选举也将带来政治风险,将会引发更大的不确定性.

"这些风险若成为现实,将很可能令希腊官方部门要求获得进一步的债务纾困,否则将导致主权违约."该机构指出,并称,"若没有持续的官方支持以及欧洲央行的再融资操作,希腊将不可避免地无序退出欧元区,并提升IMF面临的风险."

IMF表示,若希腊退出欧元区,除了会带来经济代价之外,还可能令危机扩散到其他欧元区国家,甚至全球.

其表示,如果希腊退出欧元区,那麽该国货币贬值和赤字支出的货币融资将推高通胀率,进而带来沉重的薪资和其他生产本上涨压力,并迅速削弱该国的竞争优势.

IMF认为,希腊银行业的偿付能力已经成为"一个迫切问题",而且经济衰退也在造成冲击,截止2011年9月底的不良贷款率为14.7%.IMF补充道,希腊银行业已经丧失了近30%的存款基础.

报告称,IMF对不同的压力前景的初步估计显示,希腊银行业在未来三年中的贷款亏损将介於300-350亿欧元.(完)

--编译 徐文焰;审校 张涛

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