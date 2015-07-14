焦点：希腊问题虽达成协议 欧元区投资前景却让人更加看不清

路透伦敦7月13日 - 欧洲领导人各自想法不一，周一虽然匆匆忙忙与希腊达成协议，但可能也只是避免希腊退出欧元区而已。全球投资者对于欧元能够存在多久的信心，则再度受到考验。

即便假设协议能够在议会顺利获得通过，但投资公司还是不得不考虑，六个月来的争吵是否已影响到欧元以及欧元区资产的可靠性。

诚然，许多投资基金仍坚持相信，希腊左派政府同日益恼怒的债权人会在最后一刻找到解决办法--这一看法在周一被证明是正确的，尽管之前人们的神经绷得紧紧。

现在许多人希望这一问题能够暂且缓和一段时间，让市场集中精力思考欧元区的经济复苏，以及从中国股市到美国货币政策前景等许多全球性重大问题。

不过，欧洲最大的经济体德国在周六表态支持一个欧元区成员国“暂时退出”，这让许多投资者在充满危机的五年来一直担心的事情变得具体化了：欧元区并非像其创立者坚持的那样，只能进不能出。

欧元证券价格如何反映这种新现实很关键，而且这将主要取决于已经在价格中反映了多少。

“欧洲显然比以往更为疲弱且脆弱，”Insight Investment基金经理Paul Lambert表示。“此刻显而易见的是可能有一个国家会退出欧元区。”

若果真如此，高负债国家仍为信贷危机前三至四倍的长期借贷成本，可能永远无法再度缩减，部份货币甚至存在重估的风险。

一旦欧洲央行明年结束购债计画，它们的波动可能会更加剧烈。对于一个难以承受失去成长的区域，更得付出经济上的代价。

瑞士Pictet财富管理公司策略师Christophe Donay表示，感觉上欧元区政治均衡状态不太对劲，而以德国为首的“严格主义者”和以法国马首是瞻的“团结主义者”，两者的分歧则更形扩大。

“欧元区内彼此之间的歧异，将持续在财政及危机管理上引发紧绷情势，”Donay认为欧元区崩解的机率为45%。

“从表面来看，整个过程看来杂乱无章。每个美国人一定都会怀疑欧洲决策过程的合理性，”ACATIS Investment主管Hendrik Leber表示。“严格的规定被打破了。罪魁祸首却得到最多的照顾。有太多意见了。”

“欧洲政府公债将比以往更加受到关注，这样债务国就要受到面向市场的更严格纪律约束。”

**绷紧神经**

对许多基金经理人来说，在最新事件发展期间，债市的表现相对冷静，这至少显示2012年以来实施的机构缓冲机制及防止危机蔓延的支撑举措相当强健。

“这突显出我们已吸取的教训...欧元计划并不完善，且在某个阶段需要认真完备，”BlueBay Asset Management投资组合经理Geraud Charpin表示。“今天，有欧元计划将崩溃的更大风险”。

周一市场迅速上扬，因有消息称，已达成协议让希腊留在欧元区，欧元区股市较周五上涨约1.8%，较上周低位跳涨约9%。

这使之回到希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)召集对纾困条件举行公投不久前6月26日的水平。

南欧政府公债较可比德债收益率溢价下滑至近两个月的低点附近，欧元徘徊于近期价格区间，略高于1.10美元。

“最新的消息是希腊的情况暂时可控，市场重新评定股市将温和上扬，”Standard Life Investments策略主管Andrew Milligan表示，他也称“欧元区仍然脆弱”。

有些人觉得即便重新思考欧元的长期走势，蓝筹股应该相对不受影响。“西门子与巴斯夫的未来几乎没受到希腊情势的影响，”ACATIS的Leber表示。

市场对于过度解读这出政治戏码也有所警惕。“我们不应过度强调这些新闻，然后忽略了本质，”贝莱德基本固定收益董事总经理Joe Di Censo表示。

其他投资机构则倾向于正面看待周末期间剑拔弩张的峰会。

“欧元地区终将较以往更为强劲，因其仍忠于自身的改革理念。希腊不得不退让，”Generali Investments策略资产配置主管Klaus Wiener表示。

“这应该让其他国家的反对运动明白，单一货币地区面临的结构改革必要性不容逃避。”(完)

(编译 郑茵/龚芳/戴素萍/陈宗琦；审校 张荻/李爽/李婷仪)

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