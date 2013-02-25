欧元因意大利政治忧虑而下跌 日圆全线上涨

* 对意大利陷入政治僵局的担忧升温

* 欧元/美元触及六周低点

* 日圆跌至逾33个月低点后反弹

路透纽约2月25日 - 欧元/美元周一跌至逾六周低点,日圆则全线大涨,因围绕意大利可能陷入政治僵局的担忧促使投资者买入美元或日圆寻求避险.

意大利选举的计票工作已经完成三分之二,初步结果显示中左翼党派可能在众议院拥有微弱的领先优势.不过看起来没有任何党派或者联盟能够在参议院拥有多数优势.

如果产生陷入僵局的议会,可能会威胁意大利经济改革进程,并重燃欧元区债务危机.在今年稍早的时候,关于欧元区危机已经结束的乐观看法让欧元受益.

日圆兑欧元一度大涨逾3%,兑美元劲升2%.最近几个月日圆因市场押注日本进一步放宽货币政策而大跌,其走势很可能急剧反转.

"考虑到日圆空头头寸庞大,我认为完全可能出现这种走势,"法国巴黎银行的外汇分析师Vassili Serebriakov表示,"如果看一下当前的市况,变动最大的确实是欧元/日圆."

路透数据显示,欧元/美元最低跌至1.3047美元,创下1月10日以来低点.尾盘跌0.8%报1.3075.

欧元/日圆触及118.86日圆,为1月24日以来最低水准.尾盘报120.03,跌2.5%.

意大利中左翼政党民主党副主管周一驳斥关于举行新选举的说法,称他的联盟应该在众议院赢得多数席位,将负责重建政府,尽管在参议院陷入僵局.

"风险资产普遍回落,"纽约梅隆银行的资深外汇策略师Michael Woolfolk表示.

除了意大利大选以外,他说美联储主席贝南克的国会证词与主要国家的众多经济数据,也促使投资者采取比较谨慎的态度.

如果风险偏好下降,欧元可能继续下跌.美国总统奥巴马和国会在如何避免3月1日启动的850亿美元政府支出自动削减问题上仍然僵持不下.

美元/日圆跌1.7%至91.75日圆,逆转稍早的涨势.据路透数据,美元稍早曾涨至逾33个月的高点94.76.

在新闻报导称日本政府可能会提名亚洲开发银行总裁黑田东彦担任下任央行总裁后,日圆走软.黑田东彦是积极宽松货币政策的提倡者.

"该消息几乎确定日本央行将继续推行货币宽松政策以帮助刺激经济成长,"Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示.

尽管周一上涨,但有些分析师认为,日圆仍将处于下跌趋势,不过美元将在95日圆的重要心理水准面临阻力.

纽约梅隆银行的Woolfolk表示,日圆往往在2月末至3月中旬得到提振,因日本投资者会在日本财政年度于3月结束前汇回资金.

英镑/美元微升0.2%至1.5161美元,在英国上周五失去AAA债信评级之后,一度触及2010年7月以来的最低水准.

穆迪把英国评级从Aaa下调一个级距至Aa1,称英国经济成长前景疲弱.

市场预期英国央行可能扩大量化宽松以扶助脆弱的英国经济,这对英镑不利.

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3069 1.3062 +0.05 -0.95 1.3194

美元/日圆 92.33 91.79 +0.59 +6.44 86.74

欧元/日圆 120.66 119.47 +1.00 +5.42 114.46

美元/瑞郎 0.9320 0.9322 -0.02 +1.80 0.9155

英镑/美元 1.5167 1.5160 +0.05 -6.67 1.6251

美元/加元 1.0255 1.0260 -0.05 +3.37 0.9921

澳元/美元 1.0264 1.0257 +0.07 -1.24 1.0393

新西兰元/美 0.8334 0.8329 +0.06 +0.62 0.8283

元

澳元/日圆 94.780 94.020 +0.81 +5.16 90.130

新西兰元/日 76.940 76.230 +0.93 -45.36 140.820

圆

英镑/日圆 140.05 138.73 +0.95 -0.55 140.82

澳元/新西兰 1.2308 1.2322 -0.11 -1.85 1.2540

元

附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦

以此为基准计算.

(完)

(编译 张涛; 审校 王洋)

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