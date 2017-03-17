欧元区1月出口上升 但贸易收支三年来首次转为逆差

路透布鲁塞尔3月17日 - 欧盟统计局周五发布数据显示，欧元区1月录得贸易逆差，为三年来首次，因出口同比增幅被进口的更大幅度增长所抵消。

统计局称，欧元区1月未经季节调整的对外贸易逆差为6亿欧元。

这是2014年1月以来未经季节调整的贸易收支首次录得逆差。1月冬季能源需求在这个时候触顶，而食品和饮料等其他商品的出口需求则放缓。

未经调整的数据显示，欧元区1月出口较上年同期增长13%至1,639亿欧元，进口增长17%至1,645亿欧元。

经季节性因素调整后的1月出口较前月下滑0.6%，进口则增长4.1%。

欧盟统计局数据显示，去年全年欧元区对全球其他地区的出口持稳在2万亿欧元左右，进口较2015年下降2%。欧元区内国家之间的贸易额增长1%至1.7万亿欧元。(完)