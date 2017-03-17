欧元区1月出口上升 但贸易收支三年来首次转为逆差

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透布鲁塞尔3月17日 - 欧盟统计局周五发布数据显示，欧元区1月录得贸易逆差，为三年来首次，因出口同比增幅被进口的更大幅度增长所抵消。
统计局称，欧元区1月未经季节调整的对外贸易逆差为6亿欧元。
这是2014年1月以来未经季节调整的贸易收支首次录得逆差。1月冬季能源需求在这个时候触顶，而食品和饮料等其他商品的出口需求则放缓。
未经调整的数据显示，欧元区1月出口较上年同期增长13%至1,639亿欧元，进口增长17%至1,645亿欧元。
经季节性因素调整后的1月出口较前月下滑0.6%，进口则增长4.1%。
欧盟统计局数据显示，去年全年欧元区对全球其他地区的出口持稳在2万亿欧元左右，进口较2015年下降2%。欧元区内国家之间的贸易额增长1%至1.7万亿欧元。(完)
(编译 高琦/侯雪苹；审校 孙茉莉/于春红)
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