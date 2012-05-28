欧元区或陷入日本式“失落的十年”

路透访问的顶级债券策略师和经济分析师中，有一半人担心欧元区会沦入类似日本的“失落的十年”。半数受访者称，欧元区可能接近进入一个较长的低成长或无成长、通胀不兴且低利率的时代。路透近期的债券收益率调查显示，欧元区经济轨迹和日本萧条年代有更多相似处。