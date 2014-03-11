欧元走强掩盖欧央行长期保持低利率的意图

图中为500元和10元面值的欧元纸币。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透法兰克福3月10日 -欧洲央行(ECB)在3月政策会议上强调了欧元区经济的闲置产能状况，这释放出了一个温和信号--即使经济增速加快，欧洲央行也希望将利率保持在低位。

不过，投资者对欧洲央行上周按兵不动表示失望。欧洲央行发布的2016年通胀预期称，物价上涨仍将远低于其物价稳定目标，即略低于2%的水平。

欧洲央行表示无需采取新的经济刺激措施，并且对复苏看法略微更加乐观。之后，欧元兑美元升至两年半高点。这似乎掩盖了欧洲央行希望表达的温和信号。

欧洲央行首次在会后的公开声明中提到，欧元区经济存在“高度的闲置产能”，这是中期内通胀低迷的原因之一。

欧洲央行总裁德拉吉表示，＂即便经济有所改善，货币政策立场仍将不变...因为闲置产能正压制经济。＂

会议召开以前，在路透调查的分析师当中，有愈来愈多的少数派认为欧洲央行今年可能被迫印钞，以对抗通缩风险；部份人士则预计央行会将现处纪录低位0.25%的利率下调。

欧洲央行在债券危机时期买进希腊等政府债券释出资金，当前每周进行冲销，而欧洲央行并未暂停此类操作的事实，意味着该行下一步可能会采取更大的动作，亦或按兵不动。

**光芒不再**

以德意志银行为例，该行此刻预计今年利率都将维持在0.25%的纪录低位。

德意志银行分析师Gilles Moec表示，＂欧洲央行似乎’希望会出现最好的情况’，而我们可能低估管理委员会过去几个月操控政策工具空间所受到的限制。＂

德拉吉表示，根据欧洲央行的证券市场计划(SMP)，所谓购债冲销带来的裨益“相对有限”，因目前持有公债组合的年期较短。该类债务目前价值1,750亿欧元(2,425.8亿美元)。

德拉吉还称，仍计划重新振兴贷款证券化市场，尤其是针对中小型企业，但这或许需要法规改革和第三方担保才能成功。

欧洲央行可能启动新一轮的长期再融资操作(LTRO)，类似于2011年底和2012年初的三年期贷款，以减轻银行的融资压力。但银行越来越倾向于尽早偿还该类贷款。

这样一来，只剩下抵御通缩的最强力手段--量化宽松(QE)。通过QE，央行可以从银行买入证券，从而让后者拥有更多资金可以贷出。

虽然美联储、日本央行和英国央行等主要央行长期以来都依赖这种刺激政策，但对有18个成员国的欧元区而言，量化宽松需要政治上的协调一致。

通胀率必须明显低于欧洲央行设定的物价稳定目标，才能影响管理委员会的决策。

若欧元进一步升值，则可能会出现这种情况。

欧元兑美元上周五触及两年半高点1.3915美元。

欧洲央行管委会成员诺亚周一表示，并不非常乐见近期欧元上涨，这对经济和通胀造成下行压力。(完)

(编译 朱晓军/龚芳/王翔琼；审校 张荻)

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