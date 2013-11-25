独家：欧元区国家考虑用低息贷款刺激经济改革--文件

路透布鲁塞尔11月22日 -一份欧盟文件显示，欧元区国家在考虑向成员国政府提供低息贷款，以此中和短期阵痛来刺激其实施经济改革。

该提议没有详述贷款如何融资，只提到欧盟执委会3月时的一个想法，即通过各国政府直接出资，或者指定新的收入来源。

该文件由欧洲理事会主席范龙佩(Herman VanRompuy)准备，将构成周三布鲁塞尔欧元区高级官员磋商的基础，该会议是为下个月欧盟峰会做准备。

欲浏览文件全文，请点选：link.reuters.com/byq84v

上述贷款将具有吸引力，因贷款利率会低于金融市场利率。从这个角度说，这相当于一定程度的补贴贷款，归根结底相当于成员国之间风险共担和一定程度的财政转移，而这种设想是德国长期以来所抵制的。

“此类贷款将意味着各国间的跨境财政支付活动将有限，”路透获得的一份文件中称。

然而，欧元集团主席迪塞尔布洛姆在接受法国《回声报》采访时，对这一构想提出批评。

“我并不看好这个构想，因为它们会削弱推行健康的预算政策的动力。只有市场根据各国实施政策的情况确定的不同利率水平，才能传递正确的信号。我们不能重复过去的错误，”他说。

为了确保一国政府达成合约中规定的目标，贷款可能会分期拨付，而利率补贴则可能等到协议中的政策实施期限到期后才会给付。

如果违反了合约规定，欧元区可能暂停贷款发放，甚至要求收回贷款。

要取得贷款，各国必须拟定一份具有法律约束力的改革计划，并获得其他欧元区成员国批准。

**缺乏明确性**

贷款规模与改革成本无关，意味着对经济的整体支持。该贷款计划的时间框架以及贷款规模限制还不明朗。

“筹资的具体数额与改革的直接成本无关，整体来说，这一成本很难去衡量，”文件称。

贷款资金筹措细节还没确定，但一位官员指出，一种可能性是欧元区救助基金--欧洲稳定机制在国际市场筹资，然后转贷给成员国，不过贷款具体框架和程序尚未最终敲定。

欧元区官员表示，筹资计划不够明确是该提议的主要弱点，只有这一问题得到明确，讨论才能推进。(完)

(编译 李爽 审校 王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。