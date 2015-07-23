欧元上涨 因希腊议会通过第二轮改革计划

路透纽约7月23日 - 欧元周四走强，兑美元一度升穿1.10美元，为一周来首见，因希腊议会通过第二轮改革计划，这是启动金援谈判的前提。

美元兑其他主要货币升势停滞，尽管预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在年底前升息。

希腊为获得救助采取的最新行动，“被视为是对欧元有利的。投资人甚至可能会认为希腊主动与债权人重启谈判，” Wells Fargo Advisors全球市场策略师Paul Christopher表示。

但其他分析师对欧元涨势不以为然，指希腊长期偿债能力以及是否能留在欧元区仍成疑。

“市场一直在作空欧元。时不时出现一些(空头回补)也不足为奇，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov称。

欧元兑美元纽约尾盘升0.6%，报1.1000美元，欧元兑日圆也涨0.6%，报136.19日圆。

在美国政府公布，上周初请失业金降至25.5万，为1973年11月来最低后，美元一度缩减跌幅。该数据巩固了就业市场不断改善，可能允许美联储早至9月就升息的观点。

美元之后恢复稍早的跌势，因美国公债收益率降至两周低点，受美股扩大跌幅以及商品价格下滑引发通缩忧虑影响。美元兑日圆跌0.1%，报123.79日圆，但高于全球汇市日内低点123.68日圆。

美元指数跌0.5%，报97.094。

在国际货币基金组织(IMF)警告日本不要过分依赖汇率疲弱，来重新带动经济增长后，日圆一度处于守势。

IMF还警告美元进一步上涨可能损及其他经济体。

在其他主要货币中，新西兰元涨幅最大，之前该国央行宣布降息，但幅度不如部分人士预期那么大，且央行口头打压新西兰元的力度减弱。

新西兰元兑美元尾盘升0.6%，报0.6617美元，高于7月14日所创的六年低点0.6498美元。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0981 1.0933 +0.44 -9.23 1.2097

美元/日圆 JPY= 123.89 123.94 -0.04 +3.52 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 136.06 135.44 +0.46 -6.02 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9596 0.9594 +0.02 -3.47 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5511 1.5613 -0.65 -0.40 1.5573

美元/加元 CAD= 1.3033 1.3030 +0.02 +12.18 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7352 0.7373 -0.28 -9.99 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0541 1.0488 +0.51 -12.35 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7077 0.6992 +1.22 -8.74 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6605 0.6565 +0.61 -15.29 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.1751 8.1565 +0.23 +9.41 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.9814 8.9148 +0.75 -0.64 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.5617 8.5927 -0.36 +9.83 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4100 9.4001 +0.11 -0.62 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军/徐文焰; 审校 母红/龚芳)

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